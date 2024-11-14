台北美國學校徵校護「起薪17萬」　網友眼睛亮了！過來人曝細節

▲該職缺月薪起薪17萬1042元。（圖／中華民國護理師護士公會全國聯合會網站）

記者曾筠淇／綜合報導

在台北市士林區、天母的「台北美國學校」近日徵才，其中校護（school nurse）的職缺，月薪起薪為17萬1042元。消息一出，掀起熱烈討論，還有自稱是該校校護的網友透露，這份工作因為壓力大，所以流動率比較高，但很歡迎大家來當同事。

中華民國護理師護士公會全國聯合會日前貼出徵才啟事，在士林區的台北美國學校（簡稱TAS）要徵校護（school nurse），名額有一，要求工作年資至少2年，學歷要大學以上，且必須具備護士證照、護理師證照，月薪起薪為17萬1042元。

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另根據徵才網站，台北美國學校也有開出代理校護的職缺，工作性質屬兼職，工作時間為上午7時至下午4時，工作經歷1年以上，同樣必須有大學以上的學歷，工作待遇則是時薪650元。

▲台北美國學校徵才中。（圖／翻攝自徵才網站）

腎臟內科醫師陳俊吉將資訊分享到臉書上後，掀起討論。不少人看到後，紛紛直呼「好驚人的護理月薪」、「這金額我數好久」、「這接近美國護理師的薪水（剛畢業）」、「現在去念護理系來得及嗎」、「這起薪感覺很可以」。

還有自稱是該校校護的網友透露，其實實際領到的薪資沒有這麼多，確切數字將依學歷、薪水而有不同，一般落在「12至15（萬）左右」。她也說，這個職缺的工作環境是「全英文」，偶爾要加班，且常會要面對VIP，必須小心謹慎，壓力很大，而且不太容易請假。