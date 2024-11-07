遭嫩妹比中指...他怒變「橄欖球員」撞倒人車　女騎士嚇到恐慌症

記者許權毅／台中報導

台中市日前發生一起行車糾紛，一名謝男自稱要右轉時，先禮讓一名劉姓女騎士，不料機車後座的陳女朝自己比中指，謝男氣不過，下車用「橄欖球員式」撞倒雙載女子，騎車的劉女嚇到恐慌症發作而換氣過度。劉女一度稱，自己是護理師，深知恐慌症發作到醫院也沒用，警方仍堅持要將人送醫觀察，所幸人大礙，雙方事後互不提告。

▲台中一名謝男氣不過遭劉女後座乘客陳女比中指，路上當街將2人推倒。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）



今日有民眾在臉書爆料公社發文，並搭配該案事發時的監視器畫面，文章內容指控謝男稱，「逼車逼到機車優先道，一直逼過來違規右轉，都急停讓了，還開車窗罵人，害機車前座恐慌發作到送醫，以此示警望眾勿靠近此車此人。」

▲謝男稱，自己禮讓對方，卻遭到對方比中指。（圖／記者許權毅翻攝）



第三警分局則說，該案是今年9月接獲的糾紛案。40歲謝男當時說，自己駕車沿著高工路直行，要右轉時，已經打方向燈許久，但是看見一名女騎士直行，遂先禮讓對方，不料女騎士後座乘客朝自己比中指，氣不過才衝下車推人。

▲騎車的劉姓女護理師無端遭到攻擊，嚇到恐慌症發作。（圖／記者許權毅翻攝）



該名女騎士為21歲劉女、後座則為20歲陳女，2人在機車停等區突然遭到猛力推倒，讓身為護理師的劉女受到嚴重驚嚇，一度恐慌症發作、換氣過度，所幸經警方堅持要送醫觀察後，已經沒有大礙。

事後，警方將雙方帶回派出所製作筆錄，謝男針對對方公然污辱不打算提告，劉女、陳女針對傷害一事也不願提告。警方說，雙方表示要自行協調和解，有半年法律追訴權，若接到報案將依規定受理。

警方呼籲，民眾行車應守交通規則及互相禮讓，切勿意氣用事衍生不必要事端，警方對於脫序或違法行為均將依法嚴辦，以維市民安全及安寧秩序。