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小火鍋開55K徵2正職！網換算「每月工時」嚇壞一票人：心涼一半了

▲▼火鍋,冬天,圍爐,寒流。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲一間火鍋店開出52至55K的月薪徵才，時數卻嚇退了許多網友。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

近日一間火鍋店發布徵才資訊，以每月5.2萬至5.5萬元的薪資徵求2名正職、1名計時人員，不過驚人的工時引起討論，網友換算以後，不禁傻眼直呼，看完訊息後「心就涼一半了」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享徵才訊息，一間小火鍋吃到飽在網路上開出徵才資訊，打算徵2名正職人員、1名計時人員，並且開出每月5.2萬至5.5萬的薪資。

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▼小火鍋店開出55K月薪徵才，上班時數引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼小火鍋店開出55K月薪徵才，上班時數引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

雖然薪資條件十分誘人，不過該店家規定，工作內容是接待顧客、備料、餐點製作，以及環境清潔、定期庫存盤點、完成主管交辦事項等等，上班時間則為10：30至00：00，每天工時高達13.5小時，與正常的工作相比，工時無疑高出許多。

不少網友看完工時候感到傻眼，換算完畢更是發出驚呼，「13.5x22＝297，每個月上班297小時，換算下來時薪185」，「基本上是加班費累計」、「看到時間心就涼一半了」、「上班22天等於一般人的33天，這樣很高嗎」、「時間那麼長，每天休息算1.5小時、月休8天，根本沒有高到哪，狗都不做」、「時間其次，重點是上到凌晨去了，這薪水外勞都不做吧？」

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