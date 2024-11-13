女病患照大腸鏡躺恢復室竟遭指侵　男護理師賠70萬換免囚

▲南投護理師對恢復室的女病患伸狼爪，賠70萬換緩刑。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

蕭姓男子在南投某大醫院擔任護理師，見女病患剛做完大腸鏡手術，正躺在恢復室休息，竟藉口要執行術後照護，對她指侵得逞，案發後蕭男丟工作又被告上法院，他趕緊拿出70萬和女病患達成調解。全案經南投地院審理，法官依蕭犯因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會性交罪，處8月徒刑。緩刑3年，緩刑期間接受法治教育6場次。可上訴。

判決指出，蕭男在南投某醫院擔任護理師，去年8月11日早上10時30分許，他見女子小美(化名)做完無痛大腸鏡及胃鏡檢查，正躺在恢復室休息，藉口幫她清潔屁股上的凡士林、檢查手術位置有沒有留存異物，要她側躺擺好姿勢。

小美以為是術後照護，便聽從指令，卻慘遭蕭男指侵得逞。事後小美驚覺有異，立即向其他護理師投訴，經護理長質問蕭男，蕭男當場坦承犯行，小美隨即報警處理。

偵查時，其他護理師證稱，一般大腸鏡檢查後，護理師不需要為患者清潔陰道，而蕭男則供稱僅有在術後協助擦拭小美的肛門、會陰，並沒有指侵，直到審理時才又承認罪刑。

南投地院審理，認為蕭男濫用護理師身分，侵害小美的性自主權，審酌蕭男無前科，且以70萬和小美達成調解，犯後態度良好，目前無業等經濟狀況，依蕭男犯因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會性交罪，處8月徒刑。緩刑3年，緩刑期間接受法治教育6場次。可上訴。

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