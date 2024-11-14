　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

迴轉台上出現一整盒的鮭魚生魚片。（圖／Threads）

▲迴轉台上竟出現一整盒的鮭魚生魚片。（圖／Threads）

圖文／CTWANT

近日有民眾到連鎖壽司店藏壽司台中沙鹿店用餐，豈料竟看到迴轉台上出現一整盒的鮭魚生魚片，見到此景後她嚇傻，趕緊拿手機出來拍，笑問難道是「開放生魚片吃到飽了嗎？」影片一出，便掀起熱議，網友紛紛驚呼「Buffet吃到飽」。對此，藏壽司則回應，是員工一時疏忽，而後全台門市將重新審視作業流程，以避免再次發生類似狀況。

原PO於日前在社群平台Threads發布影片，可看到迴轉台的黑盤子上，竟出現一整盒鮭魚生魚片，且盒內大約裝有10片的生魚片，她不禁傻眼問「什麼意思？開放生魚片吃到飽了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲民眾吃驚疑問「開放生魚片吃到飽？」（圖／Threads）

影片一出，便掀起熱議，網友紛紛驚呼「Buffet吃到飽」、「趕快拿下來，那個不算盤子」、「抽獎送嗎 去沙鹿那麼多趟 這比扭蛋好太多倍」、「野生鮭魚迴游珍貴畫面流出」。

據三立新聞網報導，藏壽司向消費者致上深深歉意，是員工一時疏忽，當下發現時已立即將食材廢棄，全台門市將重新審視作業流程，以避免再次發生類似狀況，也會加強員工教育訓練。

延伸閱讀
傳完早安「男友上班消失13小時」　她豁出去做1事！網傻眼：一定會變公司笑柄
親戚狂炫耀「兒台積電作業員」！做2年領300萬準備買房　工程師狂打臉
天兔逼近「恐放第4個颱風假」　網哀號不想放：這周末很重要

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明1縣市達停班課標準！　最新風雨預測出爐
台中男大生閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上
出國避免「行李被摔爛」　機場員工曝：行李箱要挑這款
21歲正妹「長髮閨蜜」也失蹤　家屬收到勒索簡訊
天兔「明午到後天達顛峰」　估周六登陸恆春
葛斯齊急開直播：消息來源被施壓了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

世新大學積極媒合金融服務實習　7業者歡迎「學生未畢業先就業」

看台韓大戰「慘坐漏水位」　一度被要求靠牆站！苦主超無奈

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

台北美國學校徵校護「起薪17萬」　網友眼睛亮了！過來人曝細節

天兔颱風來襲　奧萬大+合歡山森林遊樂區11／15休園

柯文哲「大光頭」現身北檢　命理專家：穿黃衣效果更好

天兔挾雨彈「明午到後天達巔峰」　估周六輕颱登陸恆春

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

世新大學積極媒合金融服務實習　7業者歡迎「學生未畢業先就業」

看台韓大戰「慘坐漏水位」　一度被要求靠牆站！苦主超無奈

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

台北美國學校徵校護「起薪17萬」　網友眼睛亮了！過來人曝細節

天兔颱風來襲　奧萬大+合歡山森林遊樂區11／15休園

柯文哲「大光頭」現身北檢　命理專家：穿黃衣效果更好

天兔挾雨彈「明午到後天達巔峰」　估周六輕颱登陸恆春

南韓隊二壘安打改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」：這應該誤判吧

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

進擊的奈良鹿　不滿被欺負大反攻？攻擊人類件數是去年7倍

47歲韓國元祖花美男「元斌」要復出了　息影14年近況曝：在挑劇本中

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

林志玲捐300萬「低調現身陸偏鄉小學」　親發物資齊跳舞

田徑場驚見「蚯蚓大軍」！爬滿跑道嚇壞學生　萬頭蠕動恐怖畫面曝

生活熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔「最快傍晚5點半發陸警」　明午後往南走或轉北是關鍵

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

快訊／10:38花蓮近海規模5.4地震　最大震度4級

天兔路徑更偏西「不排除登陸」　北東防共伴效應雨下到發紅

敗韓國「爽到以為拿冠軍」　PTT喊再贏1國：歷史留名

更多熱門

相關新聞

《影后》曾莞婷永遠維持體重4字頭

《影后》曾莞婷永遠維持體重4字頭

「雙魚總是心軟」！人妻做牛馬30年不敵小三

「雙魚總是心軟」！人妻做牛馬30年不敵小三

前妻1舉動疑默認休傑克曼婚內出軌　

前妻1舉動疑默認休傑克曼婚內出軌　

21歲正妹被騙赴泰當豬仔！「閨蜜」是前科刺青男

21歲正妹被騙赴泰當豬仔！「閨蜜」是前科刺青男

天橋存廢激化　里長憶11年前憾事

天橋存廢激化　里長憶11年前憾事

關鍵字：

藏壽司周刊王

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面