吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

▲迴轉台上竟出現一整盒的鮭魚生魚片。（圖／Threads）

圖文／CTWANT

近日有民眾到連鎖壽司店藏壽司台中沙鹿店用餐，豈料竟看到迴轉台上出現一整盒的鮭魚生魚片，見到此景後她嚇傻，趕緊拿手機出來拍，笑問難道是「開放生魚片吃到飽了嗎？」影片一出，便掀起熱議，網友紛紛驚呼「Buffet吃到飽」。對此，藏壽司則回應，是員工一時疏忽，而後全台門市將重新審視作業流程，以避免再次發生類似狀況。

原PO於日前在社群平台Threads發布影片，可看到迴轉台的黑盤子上，竟出現一整盒鮭魚生魚片，且盒內大約裝有10片的生魚片，她不禁傻眼問「什麼意思？開放生魚片吃到飽了嗎？」

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▲民眾吃驚疑問「開放生魚片吃到飽？」（圖／Threads）

影片一出，便掀起熱議，網友紛紛驚呼「Buffet吃到飽」、「趕快拿下來，那個不算盤子」、「抽獎送嗎 去沙鹿那麼多趟 這比扭蛋好太多倍」、「野生鮭魚迴游珍貴畫面流出」。

據三立新聞網報導，藏壽司向消費者致上深深歉意，是員工一時疏忽，當下發現時已立即將食材廢棄，全台門市將重新審視作業流程，以避免再次發生類似狀況，也會加強員工教育訓練。

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