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被騙赴泰當豬仔！21歲正妹長相曝光　「閨蜜」竟是酒駕前科刺青男

王姓女子被「閨密」約到泰國後失聯，家屬還接獲勒索簡訊，外交部正介入找人中。（圖/翻攝畫面）

▲王姓女子被「閨蜜」約到泰國後失聯，家屬還接獲勒索簡訊，外交部正介入找人中。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

屏東21歲王姓女子近日遭「閨蜜」相邀，到泰國旅遊後失聯，疑似被騙到緬甸泰昌園區，王父更收到7萬美金的勒索簡訊，「閨蜜」身分也曝光，警方發現他其實是有酒駕前科，綽號「Adju」的男子，外交部則透過管道積極協處中。

據了解，王女平時與男友同住，近日收到閨蜜訊息，稱自己人在泰國，希望王女能前往陪她，王女起初以沒錢拒絕，閨蜜稱願意食宿全包，王女則不疑有他搭機前往，卻在抵達泰國沒多久後失聯。

王女下機後立刻遭到控制，被押上車前往緬甸境內，更有人持槍對著她讓她不敢逃跑，手機護照還隨時都有可能被搶走，最終訊號在號稱緬甸最恐怖的泰昌園區失聯，最後一句話則是「我可能要死了」。

王女男友驚覺她失蹤，立刻聯絡王父，王父試圖聯繫外交管道求救，手機更收到勒索訊息，還附上王女與閨蜜在機場的合照，要求王父支付贖金，金額從100萬調降到80萬，但王父知道就算付錢女兒恐也回不來，只能跪求政府介入讓愛女回家。

警方調查後發現王女閨蜜「Adju」竟是男子，該詞源自排灣族語，中文讀作「阿嘟」，意指女性好友或姐妹，也廣泛被用來稱呼「第三性」，該男子與王女同年，曾有酒駕前科，外交部則已介入協處中。

外交部表示，駐緬甸代表處於8日接獲通報後，已透過管道積極協處，並已與當事人家屬取得聯繫。外交部另已將警局提供的報案資訊轉致駐處，駐處將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊後，提供當事人及家屬必要協助。

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