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和平新生天橋存廢激化　里長憶「11年前憾事」推他護橋迄今

守護和平新生天橋民團，再度呼籲市府確保人本交通、行人本位主義，保留天橋，讓學童、長者、身障者多種過馬路的選擇，人車分流。（圖/翻攝守護和平新生天橋臉書）

▲守護和平新生天橋民團，再度呼籲市府確保人本交通、行人本位主義，保留天橋，讓學童、長者、身障者多種過馬路的選擇，人車分流。（圖／翻攝守護和平新生天橋臉書）

圖文／CTWANT

台北和平新生天橋拆除案爭議逐漸激化，反拆團體昨日依「文化資產保護法」向北市府提報將天橋納為文化資產保留，文資委員進行初勘，現場卻有10位龍安里民現身，痛批天橋擋住駕駛視線發生許多交通事件，直言天橋根本沒古蹟價值，就是障礙物應速拆。

和平新生天橋可能遮蔽車輛駕駛天橋的A柱目前僅剩下一座，護橋團體認為沒必要因為一座A柱就拆掉整座天橋，圖為天橋下的新生南路右轉和平東路方向，因為柯文哲市長任內已經拆除樓梯及橋墩，已經沒有A柱可遮蔽駕駛視線。（圖/薛孟杰攝）

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▲和平新生天橋可能遮蔽車輛駕駛天橋的A柱目前僅剩下一座，護橋團體認為沒必要因為一座A柱就拆掉整座天橋，圖為天橋下的新生南路右轉和平東路方向，因為柯文哲市長任內已經拆除樓梯及橋墩，已經沒有A柱可遮蔽駕駛視線。（圖/薛孟杰攝）

但護橋民團指出，主拆派一直用來作為拆橋理由、11年前發生在和平東路、新生南路口的母女不幸遭水泥車輾弊事故，警方當時懷疑水泥車駕駛是因未留意「後輪差」才肇禍，與天橋橋墩（Ａ柱）遮蔽駕駛視線應該無關。

本刊調查，11年前砂石車碾斃母女事故，其實還有一段漏網新聞，當時該起事故中，除不幸死傷的母女外，該位母親還有一位年齡較小次女，被媽媽叮囑「走天橋卡安全」，幸運逃過一劫。

這段漏網新聞，凸顯天橋是拆是留的重點，仍應以保護行人安全為先。護橋團體因此盼官員別誤信A柱礙眼的「人云亦云」，應實際到場與居民溝通拆橋後的交通替代方案，是否真能保護行人，實踐人本交通主義，不然就應考量保留天橋，加裝電梯、方便上下，提高天橋使用率，人車分流。

北市交通局長謝銘鴻日前公開指出，和平新生天橋在四個路口有墩柱，「Ａ柱」影響行車安全，曾有水泥車未注意，碾過正過馬路的母女，市府才決定拆除。

對此，「守護和平新生天橋發言人」蕭凡奕回應，被交通局及部份力挺拆橋居民，直指天橋會擋住駕駛視線、非拆不可的「罪魁禍首」A柱（天橋樓梯橋墩），其實在郝龍斌市府、柯文哲市府已陸續拆除，目前四個路口僅剩1座，而非市府所指的4座。

參與護橋行動的台師大地理系張國楨受訪時說，他住在龍坡里，常走天橋過馬路，前陣子腿受傷走得更慢，但仍寧可慢慢爬天橋樓梯，因他自認若走斑馬線，絕對無法趕在綠燈變紅燈前走過馬路，他因此非常關心交通局的「拆橋後配套」，但市府各局處，迄今卻仍未與居民溝通，他非常憂心市府會強拆天橋「感覺蔣市長不是這樣的人」，才出面參與護橋。

一位附近居民告訴本刊，天橋前的和平東路兩邊住宅區，分屬龍安里及龍坡里，外傳龍安里內不少居民期盼都更，長期主張拆天橋，但龍坡里居民則多盼保里內老建物修整，對天橋也愛屋及烏，反對拆橋。

據瞭解，龍安里長洪秋甲從民國104年起，就多次質疑和平新生使用率低，建議市府拆除天橋迄今。期間，柯文哲曾點頭，並先封橋20天，試辦路口全時相號誌，增設庇護島，綠燈一亮僅行人能過斑馬線，車輛禁行，確保人車分流。

沒想到，試辦期間，不僅周邊學校家童家長大反彈、連行經路口車輛駕駛都因和平東路、新生南路大塞車罵翻天，最後柯P拍板保留天橋，只象徵性的拆除天橋位於人行道上的三座樓梯，算給主張「A柱礙眼」居民的交代。

「天橋其它三個路口其實都已沒有Ａ柱，但仍曾發生車輛撞行人的意外」，龍坡里里長黃世銓低調的說，因曾力挺蔣萬安當選市長，黃世詮一度婉謝受訪，以免蔣萬安為難。他表示，自己在柯市府任內，就反對拆天橋，當年主張拆除者，就曾以2013年水泥車不幸碾斃母女事故，指A柱遮蔽右轉車駕駛視線。

但黃世詮回憶，事故發生當晚，他曾與另一位里長緊急善後，猶記當時肇事水泥車駕駛痛哭失聲，宣稱明明已經先禮讓行人才右轉，看到斑馬線沒人才開車，無法理解為何還會撞到人，警方據此懷疑，肇禍原因可能與水泥車駕駛座高，駕駛可能未注意到水泥車有「後輪差」，沒看到綠燈搶過、走斑馬線走一半的行人。

黃世詮說，他不知警方後來如何結案，但此事卻讓他更注意到和平新生路口距離長，綠燈秒數短，不利走路慢的長者、小孩以及殘障人士，印象中，當年新聞從未提過水泥車駕駛是因「A柱礙眼」才肇禍。

黃世銓說，當年意外發生後，另位里長趕到醫院探視母女，並告訴他，重傷的媽媽，其實帶著兩個小孩，走龍坡里人行道要過馬路，趕往和平東路靈糧堂（教會）參加活動，因小女兒年紀小，走得慢，媽媽叮囑她走天橋比較安全，自己帶著大女兒過馬路，到對面路口等小女兒下橋，沒想到卻因此讓小女兒逃過車禍事故。

黃世詮表示，龍坡里內有退休台大教授宿舍、龍安國小學童，附近還有新生國小、龍門國中、金華國中，以及多間托兒所，學童經常會到大安森林公園辦校外教學，有的老師帶學童走天橋，有的走斑馬線，但和平新生路口距離長，是大路口，他常看到學童、師在斑馬線上奔跑，沒邊看路況，其實很危險。

他並呼籲交通者，必須思考長者、輪椅組、視障者走得更慢，就算按照交通局規劃，拆天橋後、路中增設庇護島，其實都未必能保護弱勢行人安全，他才會建議北市府，研擬在天橋裝設行人專用電梯，如此能讓輪椅族、視障者使用天橋，也更能確保人車分流，保障行人安全。

守護和平新生天橋民團依「文化資產保護法」向北市府提報文化資產，6位評議委員昨日前往初勘，現場引發反拆、主拆居民對槓，北市文化局表示，會勘結果預計一周後出爐。

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