川普勝選壓力大！貝佐斯員工崩潰「狠砍老父」　呆坐地板看他死去

▲貝佐斯旗下員工伯克（左）涉嫌弒父，她同時也是著名的跨性別作家艾倫（右）的妻子。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國警方證實，川普上周勝選後，西雅圖航太公司「藍色起源」（Blue Origin）33歲的專案經理伯克（Corey Burke）涉嫌用冰斧殺害67歲的父親，並視此行為為「解放」。據警方表示，伯克被逮捕時臉上帶著微笑、鼓掌，全身沾滿了父親的血跡。

據《紐約郵報》報導，伯克是美國富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源航太公司的培訓專案經理，她的丈夫是著名的跨性別作家艾倫（Samantha Leigh Allen）。法庭文件顯示，案發當晚，伯克與父親提摩西（Timothy Burke）因為關不關燈的問題爆發爭執。

隨後，伯克在情緒崩潰之下，怒氣沖沖地跑上樓，拿起一把冰斧，將父親絆倒在地勒暈後，再用冰斧狂敲父親，直到她眼睜睜看著父親死去為止。事後，伯克還將屋內的所有玻璃窗戶打碎，作為她「解放自我」的行為。

當警方趕到現場時，他們發現伯克正全身血跡斑斑地站在屋外，面帶微笑、不斷拍手，還開心地告訴警方表示「我殺了他」。伯克在調查中表示，她和父親的關係很緊張，加上自己當天對選舉結果感到不安，認為川普的獲勝是不可避免的打擊，父親拒絕關燈的態度加劇了她的壓力，所以才會對父親做出攻擊行為。

目前，伯克已被當局控以一級謀殺罪，而法院設定其保釋金為200萬美元（約新台幣6515萬元）。根據公開資料，她已在藍色起源任職約5年，並與父親同住。