拒當傳統第一夫人！梅蘭妮亞不住白宮　兒子和自家平台成新生活重心

▲川普勝選後，他的妻子梅蘭妮亞傳出想要打破傳統第一夫人角色的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普上周贏得總統選舉，並將於明年1月重返白宮。不過，CNN最近引述多名消息人士指出，他的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）可能會打破傳統，不搬到華盛頓當全職第一夫人，而是在紐約和佛州度過大部分時間，再次展現其不隨波逐流的風格。

據CNN報導，梅蘭妮亞最近做出了她作為未來第一夫人的首個正式決定，即跳過與現任第一夫人吉兒（Jill Biden）在白宮的象徵性會面。報導稱，這一決定表明，梅蘭妮亞將在川普的第2個任期，不會遵循第一夫人的傳統角色，而是擁有更多自主權。

▲梅蘭妮亞據悉將在第2個「第一夫人」任期裡表現得更低調，並專注於自身興趣上。（圖／路透）

梅蘭妮亞表示，再次成為第一夫人對她來說不是一件讓人焦慮的事，因為她已擁有更多經驗和知識，並知道該做些什麼。消息人士透露，儘管梅蘭妮亞在未來4年裡仍會以「第一夫人」的身份出席白宮重要活動，但她不打算將全部時間放在白宮東翼，而是希望維持在佛州的社交圈。

據悉，梅蘭妮亞會延續她關注青少年福祉、倡導反對網路霸凌的平台Be Best。與此同時，由於她的兒子拜倫（Barron Trump）目前正在紐約大學就讀，因此她也可能為了陪伴在紐約上學的兒子而留在紐約。消息人士表示，針對梅蘭妮亞如何分配時間的討論仍在進行中。

梅蘭妮亞的傳記作者貝內特（Kate Bennett）指出，梅蘭妮亞在2024年總統選舉期間的低調表現，不僅透露了她並不熱衷於公開競選活動，也反映出她想保持相對獨立，並避免過度曝光的意願。CNN指出，梅蘭妮亞的選擇和行動顯示她打算以更獨立的姿態來詮釋自己在華盛頓的角色，但打破傳統的風格將如何影響她的公眾形像以及第一夫人的職責，仍有待觀察。