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這在台北？整排機車「一格一車」完美立中柱　網驚呼：絕對是修圖

有網友拍下台北市河堤旁機車整齊停在停車格的畫面，引發網友熱議。（圖／ Threads／＠bettyuu_）

▲有網友拍下台北市河堤旁機車整齊停在停車格的畫面，引發網友熱議。（圖／ Threads／＠bettyuu_）

圖文／CTWANT

台北市人口密集，車輛多停車位卻供不應求，開車的人時常會為了找停車位煩惱；機車騎士則是會用「有縫就插」的停車方式，或是瘋狂移車喬出車位，在台北人眼中已見怪不怪。昨（10）日有位網友拍下台北市河堤旁的機車停車格畫面，只見機車排列整齊幾乎都有立中柱，而且一格一車，寫下「大家懂這張照片在台北市的含金量嗎？」

一名網友近日拍下台北市社子河堤旁機車停車格照片，畫面中一格一輛機車，整齊排好幾乎都立中柱。照片一出後，引發網友討論，許多人不敢置信這張照片竟在台北市拍攝的，並分享自己的停車日常，「第一次看到一台一格」、「不要騙了，這一定不是台北」、「拉六進一是基本」、「兩個格子應該要停三台車，這才是台北的樣子」、「怎能可能，居然都立中柱」、「這至少還可以塞13台車」、「在台灣是奇觀了，通常都一格兩車」、「這確定在台北？不可能吧！」「怎麼可能沒人硬擠，是不是有先喬過」、「沒有任何一台受到傷害，不敢相信」、「不可能，絕對是修圖。」

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也有網友表示，這地方在河堤旁並非市區，車輛不多，停車格相當充足，也就不會出現機車靠著機車的畫面，「代表這邊不缺車位」、「這是河堤邊的便道，本來就不缺車位，台北市有很多帳面車位數量，都是拿這種地方灌水灌出來的。」

對此，原PO在留言區補充，拍攝地點真的是在台北市，自己沒有修圖也沒有力氣刻意移車再來拍照，純粹只是想跟大家分享白天往外看風景時，撇到樓下的療癒景象，而且車頭都歪同一邊。不過原PO也提到，地點的確是在河堤旁，對比市區路邊的停車格，顯然相當足夠。

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