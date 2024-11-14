　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

大陸江西省南昌市1名25歲侯姓女子近日到醫院進行產檢，沒想到結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲大陸江西省南昌市1名25歲侯姓女子近日到醫院進行產檢，沒想到結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

大陸江西省南昌市1名25歲侯姓女子近日到醫院進行產檢，沒想到結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動，代表她懷上了罕見的9胞胎。侯女表示，自己結婚近1年未懷孕，今年10月注射了促排卵藥物，「最開始檢查是3胞胎，後來檢查是8胞胎，今天檢查是9胞胎。現在等待醫生下一步建議。」

《瀟湘晨報》報導，侯女懷揣著成為母親的深切渴望，今年10月初按照醫囑開始促排卵藥物的注射治療。令人驚喜的是，僅僅1個月後，侯女士便成功懷孕，然而隨後的醫院孕檢結果，卻帶來了另一番複雜的情緒，因為宮腔內竟顯現出9個緊密相連的孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動的跡象。

侯女丈夫表示，此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心老婆身體吃不消，接下來要聽醫生意見，看如何保胎。值得注意的是，多胞胎的自然受孕概率極低，以雙胞胎為例，其發生率約為1／89，而三胞胎的概率更是低至1／8000至1／10000之間，至於四胞胎及以上的情況，則更為罕見。

湖南省婦幼保健院國際醫療部主任醫師田輝說明，9胞胎對於產婦風險極大，首先產婦可能面臨大月份流產或不良妊娠的結局；其次，胚胎分裂出現胎兒異常或染色體、基因等遺傳因素的異常風險大大增加。另外，孕早期也可能有一部分胚胎自然停育，「一般來說，常規3胎或3胎以上的妊娠我們就建議減胎了」，但現階段暫不清楚侯女的絨毛膜性，需要根據孕周及絨毛膜性來選擇適宜的減胎方式。

延伸閱讀
老婦家中地板常有怪聲響！　她打開一看驚見裸男已躲半年
6旬父母力拼第4胎只因想生「兒子」　女兒哭訴指責：憑什麼我要養小20歲的弟弟
天兔逼近「恐放第4個颱風假」　網哀號不想放：這周末很重要

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓國代打開轟惹議！　曾豪駒認為有誤判
「腳一直在發抖」莊昕諺關鍵三振雪恥：謝謝家正救了我
天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝
首戰不敵台灣　韓國教頭發聲了！
旅行團遊阿里山「棧道斷裂」重摔地面1死4傷！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

小孩偷手搖飲被抓包！母一聽「痛毆女店員」：誰叫妳放在那？

想緩解失眠！　醫6小時幫女友「注射20次麻醉藥」…致中毒身亡

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女　陸最高院裁定今執行死刑

珠海汽車撞人35死　陸外交部：中國是世界上最安全國家之一

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米對齊Meta布局AI眼鏡？　可能明年米粉節推出

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

荒唐！嘉市警染毒吸到臉爛掉　搜出「喪屍菸彈」又涉詐

天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

小孩偷手搖飲被抓包！母一聽「痛毆女店員」：誰叫妳放在那？

想緩解失眠！　醫6小時幫女友「注射20次麻醉藥」…致中毒身亡

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女　陸最高院裁定今執行死刑

珠海汽車撞人35死　陸外交部：中國是世界上最安全國家之一

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米對齊Meta布局AI眼鏡？　可能明年米粉節推出

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

東超大衝突！遭菲國球員偷打　領航猿苦主伯朗自責：太情緒化

偶像是法官！「捕手砲」徐堉愷關鍵追平轟　桃園中平二度封王

「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

2025台灣燈會流動廁所數量大減　桃園民代譏：逛燈會內急用忍

年紀越大越容易發生！　桃園市議員黃婉如爭取帶狀皰疹疫苗補助

大貨車轉彎一半貨櫃突傾倒！馬國21歲女「困車內遭壓扁」無辜慘死

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》兩季度明年開播！發福店長竟是傳說殺手

「天兔」颱風恐影響12強賽事　棒協：停班停課就停賽

ET說英文／Hillbilly：鄉巴佬的恐怖與悲歌

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

25歲女懷上「9胞胎」！

小孩偷手搖飲被抓包！母一聽痛毆女店員

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

男子被誤診HPV 10天花光積蓄治療

珠海35死慘案！習近平親自下令

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

珠海慘案35死　陸：中國是最安全國家之一

李子柒停更原因曝光！合約糾紛早解決

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女 陸最高院裁定今執行死刑

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

陸產寬體客機C929珠海航展現蹤 航程達1.2萬公里

陸「平民理髮師」吸引韓國顧客飛來排隊

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

更多熱門

相關新聞

下元節補財庫　4生肖開始補運

下元節補財庫　4生肖開始補運

三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則水官消災解厄；而水官也掌管財庫，因此要補財庫，可在水官大帝生日當天到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求，都有效力。

美妝網紅Cindy追星「坐第1排還站起來」挨轟！

美妝網紅Cindy追星「坐第1排還站起來」挨轟！

中國前國防部長過世　享壽84歲

中國前國防部長過世　享壽84歲

客家婆婆教麻油雞煮法！嫌閩南人加「2物」難吃

客家婆婆教麻油雞煮法！嫌閩南人加「2物」難吃

三星蔥價17年新高一根蔥比雞腿貴

三星蔥價17年新高一根蔥比雞腿貴

關鍵字：

周刊王9胞胎產檢江西懷孕大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／天兔開眼猛爆增強！恐成今年第6強颱

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

賀中華隊贏南韓！超商咖啡限時買1送1

2女學生喝醉遭性侵！她幫阻止色狼反遭殃

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

快訊／韓國教頭：台灣投手狀況很好

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

即／北市錢櫃傳墜樓！22歲女員工突墜8樓「無呼吸心跳」

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面