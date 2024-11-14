25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

▲大陸江西省南昌市1名25歲侯姓女子近日到醫院進行產檢，沒想到結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



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大陸江西省南昌市1名25歲侯姓女子近日到醫院進行產檢，沒想到結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動，代表她懷上了罕見的9胞胎。侯女表示，自己結婚近1年未懷孕，今年10月注射了促排卵藥物，「最開始檢查是3胞胎，後來檢查是8胞胎，今天檢查是9胞胎。現在等待醫生下一步建議。」

《瀟湘晨報》報導，侯女懷揣著成為母親的深切渴望，今年10月初按照醫囑開始促排卵藥物的注射治療。令人驚喜的是，僅僅1個月後，侯女士便成功懷孕，然而隨後的醫院孕檢結果，卻帶來了另一番複雜的情緒，因為宮腔內竟顯現出9個緊密相連的孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動的跡象。

侯女丈夫表示，此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心老婆身體吃不消，接下來要聽醫生意見，看如何保胎。值得注意的是，多胞胎的自然受孕概率極低，以雙胞胎為例，其發生率約為1／89，而三胞胎的概率更是低至1／8000至1／10000之間，至於四胞胎及以上的情況，則更為罕見。

湖南省婦幼保健院國際醫療部主任醫師田輝說明，9胞胎對於產婦風險極大，首先產婦可能面臨大月份流產或不良妊娠的結局；其次，胚胎分裂出現胎兒異常或染色體、基因等遺傳因素的異常風險大大增加。另外，孕早期也可能有一部分胚胎自然停育，「一般來說，常規3胎或3胎以上的妊娠我們就建議減胎了」，但現階段暫不清楚侯女的絨毛膜性，需要根據孕周及絨毛膜性來選擇適宜的減胎方式。

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