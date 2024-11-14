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血型瘦身法興起！4大血型專屬菜單曝光　O型人少吃3類食物很有感

不同血型瘦身時能吃能做的事情也有不同。（示意圖／Pixabay）

▲不同血型瘦身時能吃能做的事情也有不同。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人越來越在乎身體健康，肥胖被認為是病態，進而使瘦身成為另類全民運動，坊間也流出各種瘦身方法。最近營養師高敏敏分享，提倡自然療法的美國醫師Peter J.D’Adamo，有發現一套血型療法，發現不同血型的人有各自適合或應避免的飲食，讓瘦身也能事半功倍。

從Peter J.D’Adamo的血型療法中得知，A型的人因為胃酸分泌較少，能消化植物性蛋白，可以多吃蔬果、家禽類和魚類，豆類、麥片和麵食則能當主食；B型的人除了可以吃綠色蔬菜和水果，吃肉類或乳製品可以以少量多餐的方式；O型的人最能適應高蛋白質的食物，瘦肉、魚類和蔬菜都很適合食用；AB型的人以吃蔬果、海鮮及蛋奶類最好。

而各種血型應該避免或少量的飲食類型，A型的人最不適合不好消化的紅肉及含糖類食物；B型的人避免吃麵條和玉米，這類食物中的成分會使B型的人代謝變慢；O型的人少吃小麥類、豆類和乳製品，因為不易消化；AB型的人則避免吃碳水化合物和煙燻肉類，且拒絕咖啡因和酒精。

除此之外，Peter J.D’Adamo也有指出不同血型的人也有適合的運動，A型的人可以做平靜的有氧運動，像是瑜珈；B型的人可以嘗試有規律性的運動，像是網球或健走；O型的人適合跑步、游泳、騎腳踏車或重量訓練；AB型的人各種運動都很適合。

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