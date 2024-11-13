翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」惹議　蘇巧慧點出關鍵

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」部分，要將退將赴中參與黨政軍活動規範與罰則全數刪除，引發各界關注。民進黨立委蘇巧慧今（13日）說，該條例是規範「曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關」的官員，並非一般人，領國家退俸卻跑去向中共國旗、國徽致意，「撤銷退休金、獎章和榮譽，不是剛好而已嗎？」

蘇巧慧表示，國民黨立委翁曉玲自始至終都搞錯一件事，一般人要如何歌頌中國，甚至是唱誦中共國歌，當然是他們的言論自由，但「兩岸人民關係條例」所規範的對象，是「曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關」的政務官、將軍甚至是情報機關首長，「這些人不是一般人 ，而是代表台灣處理國家安全議題和國防事務的高階官員和將領」。

蘇巧慧指出，一方面領著國家退俸，另一方面卻跑去向中共國旗、國徽致意，「那我們就要問，撤銷退休金、獎章和榮譽，不是剛好而已嗎？」

蘇巧慧說，不論政黨的立場、政策攻防的態度如何，至少跨黨派的共識就是「我們都是中華民國派」，國民黨立委不是也都如此自稱嗎？還是說，在提案上連署的國民黨立委傅崐萁、林思銘、陳永康、葉元之不是這樣想？