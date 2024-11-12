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客家婆婆教麻油雞煮法！嫌閩南人加「2物」難吃　她傻眼：別批評

一名媳婦近日在網路上發文，表示她的客家婆婆教她如何煮麻油雞，但過程中卻酸「閩南人」煮麻油雞放枸杞跟紅棗很難吃。（示意圖／報系資料照）

▲原PO表示，她的客家婆婆認為「閩南人」煮麻油雞放枸杞跟紅棗很難吃。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名媳婦近日在網路上發文，表示她的客家婆婆教她如何煮麻油雞，但過程中卻酸「閩南人」煮麻油雞放枸杞跟紅棗很難吃。這讓原PO聽了相當傻眼，因為她自己娘家曾經是麻油雞名店，直呼「自己吃不習慣不要批評閩南人的麻油雞都很難吃。」

一名媳婦日前在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示她的客家婆婆在教她煮麻油雞。但過程中，婆婆說客家人的麻油雞，就是放薑去爆香再放雞肉跟酒，「不像你們閩南人放枸杞跟紅棗，放那麼多難吃死了，記得要學我們客家人這種煮法才好吃。」

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這讓原PO聽了相當傻眼，透露自己娘家過去也曾經是麻油雞名店，是大家公認好吃的店家，只是因為現在家人退休了，沒有繼續開店。讓原PO氣得直呼「自己吃不習慣不要批評閩南人的麻油雞都很難吃。」

貼文一出也引起網熱議，紛紛表示「很會挑起戰爭的婆婆，口味本來就是各有所好，扯什麼客家人閩南人，她不是人啦！！！！」「回她：我們閩南人沒在計較枸杞跟紅棗這點錢的啊」、「每個人口味都不一樣，哪有分什麼人！」、「我是客家人啊～但就是加紅棗跟枸杞才好喝嘛」、「妳婆婆吃飽太閒扯客家閩南幹嘛？」

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