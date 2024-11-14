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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中共如何在台灣操作美國選舉、洗訊息　3張圖一次解析

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

台灣的國安單位長期彙整中共對台認知操作，本次美國總統選舉也不例外。國安單位根據公開與非公開情資，彙整中共這次在台操作有三大敘事主軸「疑美論」、「疑賴論」與「末日說」，但不同於以往的是，過去由中方主動發動，本國協力者才跟進，但這次注意到有交互影響的現象；另外，在「洗訊息」的著力上，則聚焦在SpaceX要求台灣供應商轉移海外一事。

這次面對美國總統選舉，由於2020年時，經歷過一次中共所操作的「押寶說」；因此，這次國安單位採取先發制人的策略，在事前揭露中共可能作為，這也讓「押寶說」在2024年的選戰上呈現失靈狀態。

▼國安單位彙整中共本次在台操作美國選舉的主要有三大敘事主軸。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國安單位彙整中共本次在台操作美國選舉的主要敘事與手法。（圖／記者陶本和製表）

不過，國安單位就這次美國選舉，中共在台的認知操作，彙整公開與非公開情資，進行歸納整理，可區分為三大敘事主軸：「疑美論」、「疑賴論」，以及「末日說」，在這三個敘事主軸下，中國媒體包括隸屬中共解放軍311基地的「海峽之聲」、中國台辦系統的「中國台灣網」與「中評社」，以及央視系統的「玉淵譚天」、福建省委轄下的「海峽導報」等，著力之深，另搭配台灣內部的特定媒體與在台協力者的傳散。

特別的是，這次國安單位注意到一件事，過去多半由中共方面先採取攻勢，台灣方面的在台協力者或特定媒體才會跟進；但這次注意到，兩者有交互影響的現象，不會是由哪一方先採取攻勢。

在本次在地協力者的整理中，多半還是台灣資訊環境研究中心在2023年所統計的10大中共官媒愛用名嘴，包括郭正亮、介文汲、賴岳謙等人；不過資深媒體人趙少康因健康因素，這次沒有出現在中共認知操作取材的人選裡。

至於敘事的內容，首先是「疑美論」，在中共的敘事上包括「特朗普表態不邀蓬佩奧入閣，台灣名嘴批民進黨當局押錯寶」、「特朗普宣布勝選，台灣綠營人士下錯注，只能硬著頭皮去發文祝賀」；在台灣內部協力者的敘事上，則是「龐培歐提早出局，賴政府押錯寶？」、「這2人不入閣，民進黨押錯寶？前大使：台灣要注意川普這舉動」。

其次是「疑賴論」，在中共敘事上是「特朗普重返白宮，台灣島內人心惶惶」、「美國總統大選如何影響台灣，他直言，民進黨注定跪著跟美國談」；至於台灣內部的敘事，則是「川賴不通話」藏1警訊，郭正亮對比蔡英文驚呆」、「川賴不來電，潛藏與美陸失聯警訊」。

最後是「末日說」，中共敘事是「特朗普當選誰完蛋？街訪台灣民眾：我們死定了，會被打」；而台灣內部敘事是「川普抗中不一定保台！他曝：除了民進黨，全世界都知道台灣要擔心」。

▼國安單位彙整中共本次在台操作美國選舉的主要敘事內容。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國安單位彙整中共本次在台操作美國選舉的主要敘事與手法。（圖／記者陶本和製表）

此外，國安單位也注意到，這次中共有「洗訊息」（Information Laundering）的操作，這在歐洲屬專有名詞，意思是操作特定議題，讓特定議題有異常曝光的現象。至於這次美國選舉，洗訊息的手段，則是聚焦在「SpaceX要求台灣供應商轉移至海外」的訊息。

根據時間軸，此則訊息是在台灣內部的媒體，先在11月5日根據外電報導；在11月6日時，PTT上則轉貼了此篇外電新聞；在11月7日時，本國媒體則以網友留言為主來撰寫報導，題目為「馬斯克1句話惹惱台灣當局？網驚：美國爸爸開示了」。

接著，國安單位注意到，11月8日中共相關媒體與官媒開始加入，華夏經緯網轉載了此篇報導；11月9日，環球時報釋出一篇評論文章，題目為「傳言馬斯克撤廠，民進黨當局慌什麼？」；在11月10日時，中國經濟網、海峽導報，也分別以題「SpaceX要求外遷後，島內反應來了」、「預感台灣有事？馬斯克打響棄台第一槍」釋出文章。

▼國安單位注意到，中共本次在台操作美國選舉上，特別聚焦馬斯克的議題，來進行「洗訊息」操作。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國安單位彙整中共本次在台操作美國選舉的主要敘事與手法。（圖／記者陶本和製表）

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