王浩宇員工說男客「娘娘腔」　FB發道歉文：會懲處

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇遭罷免後，創立品牌好感未來，主打MIT並進駐百貨、商場。王浩宇及好感未來13日晚間發出道歉聲明表示，公司的一名員工說男顧客是「娘娘腔」，因此將對該員工進行懲處。

王浩宇、好感未來道歉文如下：

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道歉啟示（編按：道歉啟事）。

針對今天下午，本公司同仁於南部某百貨，使用「#娘娘腔」用詞對特定內褲顧客評論一事，經緊急調查查證屬實。

我們尊重所有的性別氣質，因此對於同仁的行為感到非常憤怒及遺憾，將與百貨合作進行相關懲處，並對全體員工進行再教育。

我們在此鄭重向李先生致歉。





▲王浩宇全文如上。（圖／翻攝王浩宇臉書）



文章PO出後，該名李姓員工也留言回應，「謝謝老闆關懷」。

有網友詢問是否該開除及懲處，王浩宇表示，「依照勞動基準法，我們也沒辦法一次違規就以此理由開除員工，不過該有的懲處是一定有的。」

對此，有王浩宇的粉絲力挺回嗆，「開除三小？垃圾低X兒，所以如果你在公司犯錯一次也開除嗎」、「歧視言語就要開除？這樣每間公司都沒人了」，也有人說「這種專櫃小姐真的需要再教育」、「這個不是無心之過，是故意的」、「性平教育是一門新教育，每個人都會有很大的成長空。