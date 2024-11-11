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Tommy認當小王！粉絲喊加油「認錯很勇敢」　一票看傻：什麼心態

▲▼ 。（圖／翻攝自tomitomi_japan IG）

▲Tommy發文道歉。（圖／翻攝自tomitomi_japan IG）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma證實婚變，小三女畫家指控是Yuma先出軌YTR Tommy。Tommy在神隱2天後，發文向Ryu道歉，證實自己就是Ryu提到的「男方」。貼文底下許多粉絲留言安慰Tommy，「肯認錯就很勇敢了，辛苦了」，讓不少網友直呼扯「在挺三X，這都能包容」。

Tommy在文章中還原和Yuma私下見面的時間軸，從2024年3月開始，已與Ryu與Yuma斷絕了任何聯繫，「雖然發現錯誤已經晚了」，坦承自己在這件事上的行為非常不對，並已經深刻反省，「這整個事情，因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判。」

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然而，許多粉絲留言鼓勵，「沒事的，會過去的」、「肯認錯就很勇敢了，YT是真的好看，加油喔」、「人與人之間的關係無法用文字輕率地論斷，今後仍然是你的粉絲，也謝謝你的誠實」、「我覺得不用跟任何人道歉，人與人之間本來就很難說，辛苦了」、「沒事的唷，不管怎樣我還是會繼續支持你」、「人都會犯錯的時候，我會繼續支持你的，也感謝你的坦承」。

有網友將留言截圖PO在Dcard上，直呼「跟他說加油的都什麼心態？」「這就是台灣人對日本男性的包容嗎」、「真的完美體現什麼叫粉隨正主」、「底下一堆女生留言超噁，辛苦了？知錯能改？想必她們閨蜜搶她們的男友時，也會跟她們閨蜜說辛苦了跟知錯能改吧？」「底下加油的，平常大概都開放式關係吧」、「怎麼還有粉絲挺得下去」。

▼粉絲力挺。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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