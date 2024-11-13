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新北推動育兒照護　侯友宜：提升社工福利「完善社會守護網」

▲新北市長侯友宜：打造新北永續宜居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）主持市政會議，社會局以「新北愛小孩 家長共陪伴 社區共攜手」為主題進行專題報告，侯友宜表示社工是社會安全網最前線也是重要的一環，需要承擔職場挑戰及家訪時不確定風險，為鼓勵社工繼續服務，將努力提升職場友善、完善職業培訓工作。此外，侯友宜也呼籲中央，對於外勤性質的社工比照警勤加給設計，鼓勵社工留任服務，共同完善社會安全網。

侯友宜指出新北市公共托育中心有123家、高於其他五都總和；家外托育率高達43%，超過OECD國家平均值36%，都是市府團隊共同努力的成果。同時，新北市積極佈建兒少服務據點達6,225處，服務範圍從托育、托嬰服務、親子館、居家托育、早療社區資源中心，小衛星課後照顧據點等服務，持續提供家長涵蓋各年齡層、多元的社區服務。

此外，侯友宜說，新北市透過22項愛小孩行動計畫，提供社會資源協助家長照顧小孩，如育兒寶貝袋4.0讓家長從孩子成長歷程中，進行簡易發展篩檢，提升嬰幼兒發展相關知能及敏感度。

社會局表示，「新北愛小孩」22項行動計畫包含愛兒包支援計畫2.0、兒童健康發展手冊、好孕專車車資補貼2.0等政策，從各方面提供家長育兒服務。另外，為推廣新北愛小孩的觀念及相關育兒政策，社會局推出「熊果玩偶平安禮盒」與「熊果鑰匙圈轉蛋」，搭配感恩節進行首波抽獎，民眾只要在新北市府25樓社會局梯廳掃描QRcode，於社群上推廣行動計畫政策，並「#新北愛小孩」即可獲得代幣，體驗轉蛋遊戲。

另外，日前臺北捷運發生隨機傷人事件，今日會上侯友宜頒發感謝狀及獎勵金，表揚4位義勇市民及2名員警，讚許其無私忘我的精神，在第一時間有效遏止事件擴大，保護受害者的生命安全。侯友宜向4位市民致上由衷的感謝，並分別贈予包括新北環狀線及淡海、安坑輕軌在內，4年、10年及終身的免費搭乘票證。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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