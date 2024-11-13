幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

▲「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

記者林育綾／台北報導

喜歡「幽靈系寶可夢」的訓練家、粉絲必收！「寶可夢Type:Ghost」一番賞，以幽靈系寶可夢為主題推出一系列商品，包括25公分的巨大耿鬼絨毛玩偶，觸感超柔順；還有披著皮卡丘外型布、可說是幽靈寶可夢最佳代表的「謎擬Q夜燈」，超有氛圍感，多達30款商品將於全家便利商店、一番賞官方認證通路都可買到。

▲25公分的「耿鬼絨毛玩偶」手感柔軟。（圖／Pokémon）

此波百鬼夜行「寶可夢 Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢。A獎祭出高約25公分的「耿鬼絨毛玩偶」，超人氣的耿鬼深紫色外觀，搭配兇狠眼神、長長的舌頭，手感柔軟，既危險又想讓人緊緊抱住。

▲「謎擬Q夜燈」在黑暗中變成最可靠的存在。（圖／Pokémon）

B獎則是高約18公分的「謎擬Q夜燈」，謎擬Q是個穩重又怕寂寞的寶可夢，由於希望能被大家喜愛，而披上皮卡丘外型的布，可以說是幽靈的最佳代表，化身夜燈在黑暗中，用光芒照亮周圍的空間，瞬間變成最可靠的存在。

▲絨毛玩偶有謎擬Q、燭光靈、多龍梅西亞三款。（圖／Pokémon）

C獎是人見人愛的絨毛玩偶，有謎擬Q、燭光靈、多龍梅西亞三款，還附贈鑰匙圈掛繩。D獎是耿鬼及謎擬Q的「感溫變色馬克杯」，加入熱水後，馬克杯上的圖案就會出現變化，神秘感十足。E獎是耿鬼、謎擬Q、水晶燈火靈、燭光靈、飄飄球的「造型盤」，從不同角度看，就會看到閃閃發亮的寶可夢圖樣，身為寶可夢訓練家一定要擁有。

▲▼耿鬼及謎擬Q的「感溫變色馬克杯」，加入熱水後，馬克杯上的圖案就會出現變化。（圖／Pokémon）



▲「造型盤」從不同角度看，就會看到閃閃發亮的寶可夢圖樣。（圖／Pokémon）



「一番賞」是BANDAI SPIRITS 所發行的動漫遊戲周邊抽獎商品，常以人氣動漫作品、可愛角色等豐富的主題，推出角色模型、雜貨等各種獨家周邊。100%的中獎機率，讓粉絲們不但可以享受抽獎的樂趣，更可以獲得獨一無二的商品。

「寶可夢Type:Ghost」一番賞，將於11月14日起在一番賞官方認證店、一番賞官方認證通路開賣，11月21日則在全家便利商店開賣。

▲7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，7-ELEVEN近來開張北部首間「寶可夢主題店」！店裝集結「皮卡丘、伊布、波加曼」貫串各處，入口就有明顯的伊布燈箱，天花板也有可愛寶可夢迎接，一進門市也隨即能看見超萌皮卡丘在櫃檯牆面，店內也有專屬周邊貨架，近百款寶可夢商品，讓粉絲挑選收藏。

▲7-11北部首間寶可夢主題店開張，專屬周邊貨架超療癒。（圖／記者林育綾攝）

特別率先販售「寶可夢飲料提袋」共4款，有皮卡丘、卡比獸、精靈蛋等造型，每款199元。「絨毛零錢包」共5款造型，每款199元。還有超夯的寶可夢造型存錢筒，也是每推出就爆賣的夯品。

▲▼超萌周邊主題櫃，近百款寶可夢商品，滿足粉絲收編的需求。（圖／記者林育綾攝）