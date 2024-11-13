　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

記者林育綾／台北報導

喜歡「幽靈系寶可夢」的訓練家、粉絲必收！「寶可夢Type:Ghost」一番賞，以幽靈系寶可夢為主題推出一系列商品，包括25公分的巨大耿鬼絨毛玩偶，觸感超柔順；還有披著皮卡丘外型布、可說是幽靈寶可夢最佳代表的「謎擬Q夜燈」，超有氛圍感，多達30款商品將於全家便利商店、一番賞官方認證通路都可買到。

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲25公分的「耿鬼絨毛玩偶」手感柔軟。（圖／Pokémon）

此波百鬼夜行「寶可夢 Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢。A獎祭出高約25公分的「耿鬼絨毛玩偶」，超人氣的耿鬼深紫色外觀，搭配兇狠眼神、長長的舌頭，手感柔軟，既危險又想讓人緊緊抱住。

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲「謎擬Q夜燈」在黑暗中變成最可靠的存在。（圖／Pokémon）

B獎則是高約18公分的「謎擬Q夜燈」，謎擬Q是個穩重又怕寂寞的寶可夢，由於希望能被大家喜愛，而披上皮卡丘外型的布，可以說是幽靈的最佳代表，化身夜燈在黑暗中，用光芒照亮周圍的空間，瞬間變成最可靠的存在。

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲絨毛玩偶有謎擬Q、燭光靈、多龍梅西亞三款。（圖／Pokémon）

C獎是人見人愛的絨毛玩偶，有謎擬Q、燭光靈、多龍梅西亞三款，還附贈鑰匙圈掛繩。D獎是耿鬼及謎擬Q的「感溫變色馬克杯」，加入熱水後，馬克杯上的圖案就會出現變化，神秘感十足。E獎是耿鬼、謎擬Q、水晶燈火靈、燭光靈、飄飄球的「造型盤」，從不同角度看，就會看到閃閃發亮的寶可夢圖樣，身為寶可夢訓練家一定要擁有。

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲▼耿鬼及謎擬Q的「感溫變色馬克杯」，加入熱水後，馬克杯上的圖案就會出現變化。（圖／Pokémon）

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲▼「寶可夢Type:Ghost」一番賞，集結幽靈系寶可夢周邊，將於全家開賣。（圖／Pokémon）

▲「造型盤」從不同角度看，就會看到閃閃發亮的寶可夢圖樣。（圖／Pokémon）

「一番賞」是BANDAI SPIRITS 所發行的動漫遊戲周邊抽獎商品，常以人氣動漫作品、可愛角色等豐富的主題，推出角色模型、雜貨等各種獨家周邊。100%的中獎機率，讓粉絲們不但可以享受抽獎的樂趣，更可以獲得獨一無二的商品。

「寶可夢Type:Ghost」一番賞，將於11月14日起在一番賞官方認證店、一番賞官方認證通路開賣，11月21日則在全家便利商店開賣。

▲7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，7-ELEVEN近來開張北部首間「寶可夢主題店」！店裝集結「皮卡丘、伊布、波加曼」貫串各處，入口就有明顯的伊布燈箱，天花板也有可愛寶可夢迎接，一進門市也隨即能看見超萌皮卡丘在櫃檯牆面，店內也有專屬周邊貨架，近百款寶可夢商品，讓粉絲挑選收藏。

▲7-11北部首間寶可夢主題店開張，專屬周邊貨架超療癒。（圖／記者林育綾攝）

特別率先販售「寶可夢飲料提袋」共4款，有皮卡丘、卡比獸、精靈蛋等造型，每款199元。「絨毛零錢包」共5款造型，每款199元。還有超夯的寶可夢造型存錢筒，也是每推出就爆賣的夯品。

▲▼超萌周邊主題櫃，近百款寶可夢商品，滿足粉絲收編的需求。（圖／記者林育綾攝）

你可能想看

7-11北部首間寶可夢主題店！皮卡丘、伊布店裝超萌　專屬周邊必收

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問
快訊／遭金主控「背骨」　澎恰恰最新回應！
天兔周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風
女騎士路口遭撞噴飛10米亡！　驚悚畫面曝
天兔估明陸警　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」
超兇寫真女星不倫黨主席　小泉美雪下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

直擊／搶吃「麥當勞鬆餅漢堡」！8點半有分店賣光　外送APP大當機

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

直擊／搶吃「麥當勞鬆餅漢堡」！8點半有分店賣光　外送APP大當機

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

昔華西街大火傷亡慘重　4年後老屋群6.2億交易拼都更

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

婦遇假投資被騙5次才發現　拿房扺押ALL IN失千萬...退休金也沒了

花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

快訊／澎恰恰回應合約爭議！　遭控「背骨」金主提告

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

與川普打交道「恭維沒用」！　經濟學人：不如拿出硬實力

川普當選「封口費案」下一步怎麼走？　法官同意再思考1周

選舉收視率雪崩式下跌！CNN開鍘數百人　明星主播年薪被砍怒出走

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」　前台積電廠長遭懲處

消費熱門新聞

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

麥當勞開賣楓糖鬆餅堡排爆了！

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」13日登台

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚口味跟日本一樣

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

10大速食店雙11優惠懶人包！

挺中華隊！必勝客紅不讓肉圓比薩只賣2周

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

麥當勞最新10大優惠券一次看

美式賣場的超高CP行動力保健品

「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

更多熱門

相關新聞

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

7-ELEVEN 先前推出「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋熱賣，如今更祭出華麗新吃法，加5元獲得巧克力飛燕煉乳一條，瞬間變為「香蕉巧克力聖代」。此外在7-11酷聖石複合店，更陸續推出「酷聖霜」霜淇淋新口味「檸檬起司霜淇淋」，檸檬清新與起司濃郁交織的口感最適合冬季。

7-11推「哆啦A夢主題杯」

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

「新北寶可夢路跑」周末登場

「新北寶可夢路跑」周末登場

寶可夢神秘新公司「The Pokémon Works」

寶可夢神秘新公司「The Pokémon Works」

關鍵字：

幽靈寶可夢寶可夢一番賞全家寶可夢謎擬Q7-11中寧門市

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面