世界棒球12強賽開打！肯德基「應援優惠」出爐　點心飲料買1送1

▲2024年世界棒球12強賽開打，肯德基祭出限時應援優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2024年世界棒球12強賽開打，中華隊首戰將於今（13）日對上韓國，速食品牌「肯德基」推出一系列優惠為台灣加油，不僅有點心飲料買1送1，還有個人獨享餐、多人歡聚餐等組合下殺58折起，11月15日至24日限時開跑；即日起還開賣以限定加油長盒盛裝的「派對歡聚盒」，應援神器肯定要有。

▲▼肯德基應援優惠一次看。

看球賽就是要配炸物，肯德基即日起推出超氣派應援神器「派對歡聚盒」，內含咔拉脆雞x4+上校雞塊x4+香酥脆薯中份x1+原味蛋撻x2+隨機沾醬x3，其中，沾醬口味有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，5種醬隨機贈送，送完改送QQ球，並以限定加油長盒盛裝，輕鬆就能帶著走，原價499元，特價359元。

還有9大優惠組合，包括2款個人獨享餐、2款雙人分享餐、1款多人歡聚餐最低下殺58折起，以及網路預訂限定「雙色轉轉QQ球」、「中杯飲料」可享買1送1，PK雙饗卡APP限定2大組合餐5折起，11月15日起11月24日限時開跑。

▲繼光香香雞也推出世界棒球12強限定「必勝餐」、限量聯名周邊。

另外，同樣為應援中華隊，繼光香香雞至11月24日前也推出世界棒球12強限定「必勝餐」，內含大份香香炸雞及搖搖薯條（海鹽焦糖／鬼椒檸檬口味2選1），售價265元，各門市數量有限、售完為止。

期間更找來「CASETiFY」合作推出限量周邊，包括以棒球為靈感設計的iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼和磁吸行動電源，充滿棒球元素的印花設計十分吸睛，只要購買必勝餐即可分別以1999元、1699元加購。

11月14日起至11月19日則推「球賽票根優惠」，凡於中華隊賽事當天中華隊獲勝，隔日於繼光香香雞任一門市消費並出示當日球票，即可享「優惠2選1」，優惠品項有「阿根廷魷魚中份免費升級大份」及「甜心地瓜球買1送1」。