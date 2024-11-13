柯文哲剃頭原因曝光　檢調提訊10小時押返看守所

▲柯文哲13日被檢調提訊10小時之後還押台北看守所。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污圖利案遭收押禁見2個多月，13日被從台北看守所借提到台北地檢署時，媒體捕捉到柯文哲把頭髮剃掉了，瞬間引起政壇熱議，有律師推論剃髮是為了歉意，有人認為是在操作輿論。但據了解，柯文哲是出於衛生因素決定，向台北看守所提出需求，所方提供電動推剪，由熟悉操作的收容人幫柯文哲理成三分頭。

北檢13日為了釐清柯文哲競選總統政治獻金流向，指揮調查局北機站借提在押的柯文哲應訊，時間從上午9點半到晚間約7點，因戒護區距離較遠，攝影機拍到的柯文哲彷彿頂著大光頭下囚車。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹認為，這是「無奈的抗議」，台中市政顧問蔡壁如以訊息回應媒體，「終於要出家當和尚了！理個光頭，乾淨利落，開始修身養性，從頭來過！」

律師黃帝穎推論，柯文哲主動剃髮有3種可能，柯自知大勢已去、負面新聞不斷以光頭向家人表示歉意、營造司法迫害假象。國民黨台北市議員游淑慧認為，在政治動作中，有時候「剃光頭」或「斬雞頭」代表的意義類似，都是有「自清和宣誓」的意味，且容易再次搧動支持者悲憤不捨的情緒；可知柯文哲依然擅長操作輿論。

前立委郭正亮則表示，深綠的思考方式不是像游淑慧所說「剃光頭有自清和宣誓的意味」，千萬別小看柯文哲剃光頭的動作，這個動作就是萬念俱灰，覺得民進黨把自己逼到這樣，大家要注意其中的意涵。

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