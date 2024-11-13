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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，今（13日）北檢再次提訊，柯竟以光頭造型現身，引起外界議論。對此，前立委郭正亮表示，柯文哲的動作很有象徵性，若以深綠觀點來看，柯文哲不只悲憤，更是「萬念俱灰，決定奉陪」，就是要準備做出一些動作了，怎麼會是自清跟宣誓？他也透露，自己有位支持民眾黨的朋友，昨天在某醫院碰到柯媽媽，當下安慰柯媽媽，結果柯媽媽竟然當場哭出來，這表現出柯家壓力很大，所以千萬別小看柯文哲剃光頭的動作。

郭正亮於節目《綠也掀桌》表示，柯文哲的這個動作很有象徵性，柯是深綠背景走過來的，深綠的思考方式不是像游淑慧所說「剃光頭有自清和宣誓的意味」。

郭正亮認為，若以深綠的觀點來看，柯文哲不只是悲憤，更是「萬念俱灰，決定奉陪」，就是要抗議，準備做出一些動作了，怎麼會是自清跟宣誓？這兩個動作第一時間就該做了。

郭正亮提到，柯文哲這個動作，可以連動到另個新聞，就是柯文哲父親現在狀況也不太好，而近期柯又被裁定延押，這是交叉的壓力，柯文哲大概會認為，民進黨就是刻意要搞他，更覺得要跟民進黨做司法鬥爭，最後結果也不怎麼樣。

郭正亮透露，他有一位支持民眾黨的朋友，昨天在某醫院碰到柯媽媽，當下這位朋友安慰柯媽，結果柯媽媽當場哭出來，這表現出柯家壓力很大，所以千萬別小看柯文哲剃光頭的動作，這個動作就是萬念俱灰，覺得民進黨把自己逼到這樣，大家要注意其中的意涵。

★未經判決確定，應視為無罪

▼郭正亮（圖／資料照）

▲▼郭正亮（圖／資料照）

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