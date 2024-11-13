診所掛號費「250漲到500」讓他直呼真敢收　掀兩派戰翻

▲診所掛號費250元漲到500元，他直呼真敢收，網友兩派戰翻。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導，

衛福部今年3月宣布取消「醫療機構掛號費調整備查制度」，等同取消掛號費上限。有網友表示，他日前到某診所就醫，發現診所公告明年1月掛號費將漲到500元，貼文一出立刻引發兩派論戰。

原PO在Threads貼出一張診所的醫生看診時間，而單子最上方則寫著「114年（2025年）1月起，（掛號）費用調漲500元」。他表示，診所的掛號費用原本250元，明年要直接漲到500元，讓他忍不住直呼「見鬼了，真敢收」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人不滿說，「這個價錢都可以去區醫院了」、「按照醫療分級，一般診所掛號費500元已經是違法了吧」、「如果漲價後，底層護理師有調薪，我可以接受，但如果漲價只是增加高層收入，我覺得不該漲價」、「500元已經是醫學中心的收費等級了吧」。

另一派則力挺漲價，「500元怎麼了，醫護就應該被壓榨」、「現在人力成本、房租都在漲，漲價屬於合理範圍」、「500元好啊，可杜絕一些小病就診的」、「原廠藥不用錢、醫事人員薪水不用調漲，掛號費才500元，很便宜了吧，還是你覺得健康不值這個價錢」、「很多人真的被健保寵壞了，完全沒有意識到醫療本來就是一件高消費的事情」。

衛福部今年3月宣布取消「醫療機構掛號費調整備查制度」，允許醫療機構調整掛號費金額以適度反映經營成本，但也強調醫療院所要在明顯處標示收費金額，如果對醫療院所掛號費疑慮或覺得不合理，可以交由公平交易委員會處理。