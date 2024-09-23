長庚接手大同醫院　「3族群」免收門急診掛號費！年減5千萬收入

▲高雄市立大同醫院明年將由長庚接手經營 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院明年起將轉由長庚體系接手管理，高雄長庚今(23日)再強調，為滿足南高雄80萬市民醫療需求，將逐年提升緊急重症醫療量能，同時回饋70歲以上長者、低收入戶以及身心障礙者免收門、急診掛號費。此計畫雖年減4000至5000萬收入，但承諾10年內持續有效。

高雄長庚表示，為滿足南高雄80萬市民緊急重症醫療需求，以及大同醫院鄰近超高齡社區長者的醫療照護，長庚法人先前已承諾將分階段於民國122年通過「衛福部緊急醫療能力分級評定－【重度級】急救責任醫院」，其中，民國115年將優先通過第三章「急性冠心症醫療」的認證。

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為達此目標，高雄長庚表示，本法人114年承接後，即建置心臟內科、心臟外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務。

同時會針對「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「緊急外傷醫療」及「加護病房照護」的評鑑項目進行專科部署，包含組織團隊、建置設備、規劃空間改建及提升相關照護品質與量能。最後於民國122年再增加通過「高危險妊娠及新生兒醫療」的評鑑。

▲長庚承諾承接大同醫院後，3族群免收門、急診掛號費。（圖／記者許宥孺翻攝）

長庚強調，承接市立大同醫院後，急重症治療品質與量能必將每年均顯著大幅提升，且為彰顯市立醫院照顧弱勢病人的經營使命，也承諾未來承接後，大同醫院將提供70 歲以上長者免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費。此承諾已納入合約草案，且於本計畫期間10年內持續有效。

長庚指出，如以70歲以上長者每月常規就醫3至4次計，依現行大同醫院門診掛號費100元、急診掛號費200元估算，將可有效幫助長者與弱勢病人降低「每月就醫負擔500至1000元」不等，長庚法人預估每年將減收4至5千萬元收入，用以回饋在地長者。