基隆長照所響應全球失智症　邱佩琳：陪伴長者漫步登基隆塔

▲基隆長照所響應全球失智症。基隆副市長邱佩琳（左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為透過在地社區力量，鼓勵社區民眾、夥伴、親朋好友一起來參與失智症長者陪伴、營造失智友善環境。基隆市長期照顧服務管理所（長照所）於今（12日）辦理「2024 RUN伴TAIWAN－基隆場」活動，以陪伴失智長者走入社區，途中經過的友善商家，也主動關心、熱情招呼長者，並適時提供桌椅讓長者休息，表達對失智長者及家屬的支持，共同為失智症照護環境而努力。

失智症伴走活動源自於日本、由社團法人台灣居家服務策略聯盟引進臺灣，邀集全臺長照單位主辦！RUN TOMO-RROW（簡稱RUN伴ランとも），即是親友一起共同陪伴失智症者的意思。基隆市衛生局及長照所，為全臺唯一擔任主辦方的地方政府單位，身為基隆市長照服務的主管機關，期待成為領頭羊、帶領本市共同關懷失智症長者。

本次伴走路線特別融入基隆特色山景及海景，主辦單位及失智據點工作人員陪伴8隊隊伍、共120名人員，分別自基隆港麗都蝶客花園、田寮河畔為起點出發，並於基隆美術館前廣場進行大集合，全員沿著義二路段漫步至基隆新地標「基隆塔」，讓長者以不同視角仰望基隆的天空、眺望基隆的海景，不僅陪伴長者認識城市街景、有機會與社區民眾及友善商家互動，更增添長輩對生活的新鮮感，以預防及延緩失能、失智的症狀。

路程中，長者輪流披上伴跑帶為隊伍代表，精神奕奕的走在隊伍前方。義二路的友善商家：貝克斯咖啡、喬寶藥局、農業部動植物防疫檢疫署基隆分署，也細心體貼長者所需，在門口預備茶水及桌椅，讓經過的長者可以休憩，並主動關心、學習如何與長者互動，讓長者有被接納的友好感受。

基隆市副市長邱佩琳及衛生局長張賢政也參與其中、以實際行動陪伴長輩漫步，反覆叮嚀長者注意腳下安全。也特別感謝友善商家及基隆市文化觀光局、警察局、港務局等單位的協助，共同完成本次活動、實踐「友愛智者，社區相伴」的活動理念，各自以不同的方式陪伴支持，讓長者感受被愛。局長呼籲社會大眾對失智症者的重視與關懷，主動多一份溫暖問候，守護長輩的安全及尊嚴，營造失智友善社區，共同打造最有愛城市。