兩岸旅遊市場持續復甦　170陸客到金門「Ctiy Walk」

▲170名來自大陸福建青年來金門旅遊。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

近170名來自大陸福建熱愛旅遊與文藝青年熱情組團，於昨(9)日前往延平郡王祠展開「Ctiy Walk」（城市漫步），以打卡方式，健步近距離感受城市的溫暖風光，放慢腳步，透過文化走讀與研學，深入體驗金門當地人文特色，同時結合金城鎮公所當天所舉辦的草地餐車音樂節活動，感受金門的草地餐車與音樂饗宴。

該活動整合延平郡王祠、建功嶼、莒光湖畔周遭等金門旅遊資源，以親子互動、美食餐車、音樂等元素，再以健步走、網紅打卡，結合金門經典景點，用透過互動體驗的方式推廣金門旅遊。

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縣府觀光處表示，自9月27日開放陸客來金旅遊後，縣府積極與福建廈門、漳州、泉州對接交流、宣傳與推廣，同時整合地區各項活動，促成組團社納入遊程規劃，今迎來第一團大陸旅客來金門舉辦活動，這不僅僅是小三通恢復昔日勝景的一小步，也希望藉此吸引更多大陸觀光客，可以透過小三通前來金門。

觀光處認為，這項活動不僅透過慢步走，沿途欣賞金門在地的閩南式文化生活，用網紅打卡式推廣及宣傳金門特色風光，這樣讓更多旅客親身體驗金門最自然的美景，更結合了金城鎮公所所舉辦的草地音樂節，以生活不可或缺的美食及陶冶身心的音樂，讓旅客更能融入金門在地生活。

觀光處長許績鑫最後也強調，自開放大陸旅客前來金門旅遊，縣府觀光處上下莫不兢兢業業，想完成「營造友善的觀光環境」的理念，並積極導入創新合作觀念，與金門在地業者攜手齊行，以「活動+旅遊」、「研學+旅遊」、「文化+旅遊」的模式，增加來金旅遊人潮，期能盡早回復昔日金門觀光產業的榮景，讓金門觀光健康永續發展，亦使兩岸觀光熱潮得以穩步復甦。