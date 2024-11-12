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金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升金門高粱酒入窖

▲▼金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門光華園酒窖開展，9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

眾所皆知金門高粱酒在時光的淬鍊下，滴滴藏如黃金，而優質的儲酒環境，得以讓酒液陳化增香，藏家們長久以來的需求，期望能提供絕佳藏酒管道，讓藏家們坐享珍稀佳釀，降低藏家需投入的儲藏成本與風險，金門酒廠做到了！

擁有72年歷史的金門酒廠，引領戰地坑道窖藏儲酒新風潮，從2007年首推限量經武酒窖30公升窖藏3年儲酒銀行商品、2021年再推出長江酒窖限量500陶罈窖藏3/5/8年陳年優質酒，每每都造成搶購收藏，在時間價值的加乘下，30公升窖藏儲酒首推迄今創造了倍增價值，500L窖藏商品也創造出優於一般銀行定存利率數倍價值。

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如此具有增值效益坑道窖藏優質商品，也要讓縣民感受到，因此年初金門酒廠銜命配合金門縣政府藏富於民施政計畫，推出「113年光華園酒窖『20L-59.2度金門高粱酒』金門地區限量專案銷售計畫」。

▲▼金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

自約13萬名縣民中抽出9,999位幸運鄉親，得以領取「儲酒券」，可免費儲放在光華園酒窖三年後，以每罈新臺幣2萬元購回，讓民眾可以享受到期滿三年持有之窖藏證書所帶來的時間增值空間。

酒液特色集結首席調酒師與品酒師專業經驗與品味，針對適合長時間儲存於陶罈熟陳的酒質特性，多款酒體配方、多梯度試驗、多輪次品評篩選，最終選定59.2度特調酒體。

本酒品嚴選金寧廠、金城廠各式優質高酒精度原漿酒，其中更精心挑選金城廠10~30年期各具風味特色老酒調和，各年期老酒年份總和高達88年，創造獨樹一幟綿、醇、甘、冽的酒體。

座落於太湖畔的光華園，1997年結束心戰作業空飄氣瓶儲放，2009年起華麗轉身成為儲酒基地，金門酒廠現規劃專屬為藏富於民的儲酒空間。為了讓民眾可以一睹窖藏酒品，特於11月12日上午10時，在光華園酒窖辦理20公升金門高粱酒入窖儀式。

▲▼金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲光華園酒窖展覽今日揭開序幕。（圖／記者林名揚翻攝）

由金門縣縣長陳福海、副縣長李文良、金門防衛部副指揮官周國健、金門縣議員王國代、金門縣財政處長陳國庭及金門酒廠董事長吳昆璋等，共同見證20公升高粱酒入窖儀式盛典，並以空飄氣球帶著20公升酒罈降落在光華園酒窖，呈現光華園歷史風華及象徵高粱酒入窖儲藏，也為光華園酒窖展覽揭開序幕。

20公升酒罈歷經陶罈燒製及灌裝即日起入窖儲藏，若欲將窖藏未滿三年內領回者（無附窖藏證書），可自113年12月2日起，於營業時間(上午8時到11時30分及下午13時30分至16時30分)持有「儲酒券」至金門酒廠寧山配銷處櫃檯申請及繳納價款。

而窖藏期滿三年後領取者（附窖藏證書），可於116年12月2日起至117年5月31日止於上班時間至寧山配銷處(金門縣金寧鄉桃園一號)申請領回並繳納2萬元價款，逾期視同放棄。自申請日後2個月內，金門酒廠會將酒品寄送至申請人金門地區指定地點。

光華園酒窖除了做為專為藏富於民窖藏儲放20公升金門高粱酒外，金門酒廠也為共同行銷2024金門海洋國際藝術節-湖光馥郁主題，重新掀開光華園酒窖神秘面紗，舉辦光華園酒窖展覽活動，歡迎民眾在國際海洋藝術節活動探訪國內外藝術家進行大型地景裝置創作，體驗金門在地豐沛的文化力，一同前往光華園酒窖參觀。

▲▼金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升金門高粱酒入窖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲光華園酒窖展覽今日揭開序幕。（圖／記者林名揚翻攝）

自113年11月14日起至12月25日止，每週四、五、六、日、一(每週二、週三公休)，上午9點到下午5點，免費開放參觀，在迎來和平的今天，可以沈浸式體驗坑道儲酒文化，一窺戰地坑道設計特色和其獨特儲酒功能，更可近距離感受20公升酒罈海。

同時，並安排專人導覽介紹金門酒廠獨有戰地坑道儲酒文化，展示金門酒廠各類型儲酒酒罈，同時當場免費品評窖藏20公升59.2度金門高粱酒，了解儲酒所帶來的增值效益，歡迎您一同入坑體驗光華園酒窖。

此外，金門酒廠為鼓勵到場參觀民眾也有機會得到窖藏20公升金門高粱酒，特別推出抽獎活動，凡於展覽期間在展場拍照上傳照片至金酒FB粉專，就有機會抽中窖藏於光華園酒窖的20公升金門高粱酒一罈，相關活動訊息請關注金門酒廠FB粉專。

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