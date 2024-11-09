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高雄市及金門縣消防局聯合參訪　南消展現陸上水下科技戰力

▲金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用互相交流寶貴救災經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用互相交流寶貴救災經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用交流寶貴救災經驗，這次特請消防局第六大隊及和緯分隊協助示範，並擇定安平區「大魚的祝福」碼頭實施水下救災作業操作及高壓細水霧救助皮卡車救災演練。

▲金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用互相交流寶貴救災經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「運用科技提升救援安全」是將消防人員安全列為第一優先，先進的救溺裝備不僅可以讓消防人員更安全的執行救災任務，更能逐步代替消防人員深入危險區域進行勘察及救援，比如利用無人機能俯視協助岸上搜救作業、水下機器人取代潛水人員在未知水域進行水下搜索並回傳即時影像，而遙控動力救生圈可將溺水者拖帶至安全區域。這些科技裝備的導入，讓整體救災作業變得更安全，也更有效率。為此，南市消防局特召集潛水教官團，結合無人機、水下機器人及遙控動力救生圈，演練完整潛水救援模組，並於現場架設前進指揮站再劃分出冷區、暖區及熱區範圍，以提升搜溺效率，建構救災安全環境。

此外也展示高壓細水霧救助皮卡車救災利器，皮卡

▲金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用互相交流寶貴救災經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）車配有高壓細水霧系統、移動式幫浦、水箱、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船鉤等多功能救災設備；後側背負客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型，分為建築物火災、山林火災、山域及水域救援等，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。

市長黃偉哲表示，由於台南市水域分布較廣，在水域救援上除需高度專業訓練及救災能力外，精良的裝備器材亦是不可或缺之一環，若再搭配救溺科技來輔助執行高難度及複雜任務，提供救災人員決策判斷依據，可有效降低潛水人員的救溺風險、縮短搜救時程，更能提升保障消防人員及市民生命安全。

▲金門縣消防局秘書陳叁奇、高雄市消防局組長董柏維，聯合率隊至台南市消防局參訪水下機器人救災作為及高壓細水霧救助皮卡車救災利器，藉由南消實務運用互相交流寶貴救災經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防人員在水域搶救時，自身的安全防護也需要特別重視，消防局近年來除了加強潛水訓練及導入公安潛水觀念外，並逐步添購水下安全裝備，一方面提升專業技能，也同時保障潛水同仁的執勤安全，讓民眾生命財產更多一層保障，並持續以守護民眾安全為宗旨不斷努力精進。

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