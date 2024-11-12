國道死亡車禍攀升27%「分心疲勞最多」　易起霧21路段出爐

▲國道車禍比去年同期增加27%。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道肇事攀升，根據高公局統計，今年1月到10月底國道A1死亡車禍較去年同期增加27%，其中分心疲勞駕駛死亡事故也成長8%，高公局呼籲行駛高速公路勿分心和疲勞駕駛。此外，霧季來臨，高公局也公布21處易起霧路段，提醒用路人小心駕駛。

今年7月15日下午，國道3號南向195.1公里處發生死亡事故，導致2人死亡、5人受傷；10月28日下午，國3南向114.2公里處事故也導致3人死亡、4人受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局交管組科長蔡明哲表示，今(113)年截至10月底，國道上A1死亡事故總計有57件，比去年同期的45件增加了27%；另今年57起死亡車禍肇事原因為分心疲勞駕駛者有21件，占比達36.8%，相較去年同期13件，今年增加8%。此外，今年小車遭大車夾擊事故計4件，造成8死11傷，且均為分心或疲勞駕駛所致。

蔡明哲也提醒，小型車行駛於大車中間或前後方，若發生追撞事故其嚴重程度加劇，應避免行駛於兩輛大車之間，如遇前後大車包夾、後方有大車跟隨或前方有大車等情形時，可留意3招防禦駕駛，第一，行駛大車中間，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車，避免行駛大車中間或緊貼大車後方。如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離。

第二，若後方有大車，蔡明哲指出，可適當加速拉開與後方大車之距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況，後方大車煞車不及造成追撞；第三，前方有大車，因視線會受阻礙，建議拉開與前方車距，爭取較多應變時間。

▲國道3招防禦駕駛。（圖／高公局提供）

此外，高公局也彙整每年11月至隔年3月間，高速公路易起霧的21處路段，包括國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德等9處；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮等10處；以及國道5號坪林、國道6號霧峰系統至國姓等路段。

高公局表示，當能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚鉅，未保持行車安全距離與注意車前狀態時，容易發生交通事故；另能見度不佳時，應即減速並開亮車頭大燈及霧燈，或危險警告燈，讓其他車輛明確辨識自身位置；但切勿使用遠光燈，遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。