又是中路客運！拒載+撞人+闖紅燈　騎士險被擦撞怒了

記者鄧木卿／台中報導

又是中鹿客運！有名男子昨（7）天上午7點多騎機車上班，在烏日區中山路一段一處路口停等紅燈時，下一秒，1輛中鹿客運從右邊衝出闖紅燈，騎士差點被擦撞，氣得將影片po上網，烏日警方表示，客運車明顯闖紅燈，處1800元以上、5400元以下罰鍰，將依規定製單舉發。

▲▼中鹿客運昨天行駛烏日區時闖紅燈，差點撞上機車。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台提供）

中鹿客運1輛公車10月26日晚間行經台灣大道時，擦撞同向1名女騎士，導致受傷倒地，公車司機往前開50公尺才停下，女騎士鎖骨、肋骨斷裂，所幸沒有生命危險。

10月24日，有網友在「靠北中女中」PO文投訴，中鹿客運525路公車，車上公車司機廣播，要每名乘客都要舉手招公車，還嗆「沒舉手的人上車被門夾到就自己負責」、「沒舉手的敢上車，我就把你踹下去」。客運業者回應，司機行為確實不妥，將記過處分，市府也依照契約扣減1000元。

11月7日，1名騎士在烏日區中山路一段、和平巷交叉口的等停紅燈，中鹿客運竟然闖紅燈，還好沒被擦撞，否則後果難料，氣得將影片po上網。

烏日警方表示，中鹿客運公車係違反道路交通處罰條例第53條1項，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上、5400元以下罰鍰，已製單舉發，呼籲駕駛人應遵守相關交通規則，民眾勇於檢舉公車違規，全民共同監視以維護其他用路人生命身體財產安全。