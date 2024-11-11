陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者「球鞋散落一地」

▲跑道上躺滿了傷亡者，並有多輛救護車抵達現場。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東珠海一名62歲男子11日晚間開車闖入珠海體育中心，衝撞正在運動及散步的民眾，當地警方已證實此事。警方尚未公布傷亡數，但據現場目擊者透露，傷亡者多達數十人。

▼目擊者拍下的現場慘況。（圖／翻攝微博）



從網路上流傳的影片中可以看見，體育場的跑道上躺滿了傷亡者，地上清楚可以看見大量鮮血，許多人都站不起來，也有人幾乎沒有反應。

同時，跑道上也散落了大量球鞋，並有救護人員正在進行心肺復甦等緊急急救，可想像事發當時的情況相當危急。

▼救護人員直接在跑道上進行急救。（圖／翻攝推特）



當地警方稍早發出警情通報證實，19時48分左右，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。警方接報後迅速派員到場處置，並協助將傷者送往醫院救治。

通報也提到，目前，司機樊某（男，62歲）已被警方控制，相關調查處置工作正在加緊進行中。