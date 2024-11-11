Tommy爆當小王！「超猛經歷」被挖：想長住台灣　大票粉絲退訂

▲Tommy形象陽光，擁有廣大粉絲。（圖／翻攝自IG／tomitomi_japan）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma近來爆婚變，原先瘋傳男方出軌大陸女畫家，怎料是女生先偷吃日本YouTuber Tommy，輿論也不斷發酵。一直是陽光大男孩形象的Tommy如今遭起底，也讓大票粉絲心寒。

Tommy本名富田克將，在關西大學主修英文的他，18、19歲時曾赴菲律賓及美國短期留學，20歲時因緣際會到台灣交換留學兩星期，從此許下未來要長住於此的心願。

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他曾為日本籍YouTuber三原慧悟在台灣創立的YouTube頻道「三原JAPAN」的核心成員，直到2020年1月31日宣布退出，並創立個人新頻道「TommyTommy Japan」，也經常到HOOK、酷、劉沛等YouTuber的頻道客串，後來四人組成不定期拍攝團體「互酷沛米」。

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

沒想到，形象陽光的他如今被爆當小王，大票粉絲留言開轟，「你千不該萬不該就是碰人妻，還是朋友的老婆！自己的頻道你自己知道有多辛苦才走到現在，卻沒有好好珍惜」、「退訂，這行為超線了」、「已退訂， Ryu有你這樣的朋友真的很慘，你還是把頻道關了吧」、「背叛三原，又背叛ryuu，徹底背骨仔」、「對你很失望，其實想玩可以去遠一點。跟你做朋友原來要送上妻子，以後是否要稱呼你為Tommy Wong」。