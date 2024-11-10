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女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

外送用▲▼百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

▲百萬YTR夫妻爆婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆婚變，更傳出男方出軌大陸女畫家，女畫家也發文還原事件的始末，指控是Yuma先出軌，但是Ryu沒有生氣，並理解「可能我給不了Yuma她想要的刺激吧」，還提到Yuma出於愧疚，要Ryu去風俗店玩，但是Ryu無法接受。

女畫家在IG發文，Yuma在2023年底與另一位YouTuber發生了婚外情，並疏遠了Ryu。當時，Ryu已經獨自走出了一段漫長的自癒過程，「Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。」

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女畫家還提到，Yuma在和Ryu交往10周年當天，還去與YTR約會，回家後Ryu送了價值50萬日圓（約新台幣10萬元）的包包做為紀念禮物，「Yuma小姐出於愧疚讓Ryu去風俗店玩，Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的、聽著Ryu在KTV唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的。」

事件爆發至今，Ryu並沒有出面回應。Yuma則在8日發文解釋，目前的情況仍在變化中，尚無法對外詳細說明，「我自己也不知道未來會如何，等待答案的過程中，感覺時間特別漫長」，在這段時間內，收到許多支持者的鼓勵訊息，也因此備受安慰，並感激一路上有大家的陪伴。

不少網友看了文章後更傻眼，「所以她大方承認與已婚男外遇？非常理直氣壯耶，就因為她相信男方說原配與他人外遇，就允許自己也介入其中」、「Ryu都沒出來回應，為啥是畫家出來回應啊」、「有點蠢，跟不願意離婚甚至還愛老婆的男人外遇，然後說沒有介入感情，沒感情那他倒是離婚呀」。

▼男方至今神隱。（圖／翻攝自Yuma IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Yuma IG）

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