中國帶錢摸進美國後院！　川普南美貿易戰已淪下風

▲中國勢力滲入南美洲，習近平將主持中國資助興建的錢凱深水港揭幕儀式。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

從巴西、智利到阿根廷，南美洲國家的主要貿易夥伴早已不再是美國，而是美國的頭號競爭對手中國。亞太經濟合作會議（APEC）高峰會即將召開，美國將親眼看著中國國家主席習近平將主持中國資助興建的錢凱（Chancay）深水港揭幕儀式，象徵中國在該地區影響力的提升。這可以看作中國趁美國注意，已經滲透「美國後院」，並在該地區貿易戰占據上風。

路透社分析，在秘魯等南美洲重要資源國，即將重返白宮的總統當選人川普及其新政府將面對一個由中國主導的區域經濟秩序。南美洲憑藉其豐富的自然資源，成為中國極具價值的貿易夥伴，提供從銅礦到鋰金屬等中國需求量極高的資源，而這也使中國在該地區勢力日益增強。

秘魯作為世界第二大銅礦出口國，本周將迎來出席APEC會議的多國領袖，習近平和即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）都在嘉賓名單中。

中國對南美洲的需求不僅限於銅礦，還包括玉米、大豆、牛肉和電池所需的鋰等資源。近年來，中國已成為巴西、智利、阿根廷等國家的首選貿易夥伴，逐漸削弱美國在該區域的政治影響力。

美國過去的政策方針，如川普的「美國優先」政策將關注點轉回國內，及拜登政府的延續，都加劇了這一趨勢。廣東國際戰略研究院教授李形指出，「南美洲對中國的戰略價值在於它是美國後院」，有助於平衡美國在印太地區的影響力，抵銷貿易戰的風險。李形表示，「中國不能從在南美建造軍事基地開始，因為這太敏感，且會讓中美衝突太明顯」，中國要從經濟層面入手。

這種轉變在秘魯尤為明顯。根據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade），去年秘魯對中國的貿易額超出對美國的貿易額達163億美元，完全不同於十幾年前的情況。中國不僅涉足能源和礦產業，還廣泛投資南美洲的多個關鍵產業。

曾任美國國務院高級外交官、現任智庫「美洲國家協會」（Council of the Americas）副會長的方斯沃斯（Eric Farnsworth）指出，「除非美國採取更有效的新手段，將南美洲的區域經濟政策列為優先事項，否則該地區將繼續朝中國利益傾斜。」