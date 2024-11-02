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防範選舉暴力！　華盛頓州長下令國民警衛隊待命

▲▼ 華盛頓州選務人員統計選票。（圖／路透）

▲ 華盛頓州選務人員統計選票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選將於5日投開票，華盛頓州州長1日表示，接獲選舉相關潛在暴力事件的資訊與憂慮後，他已下令國民警衛隊部分隊員待命，確保選舉前後公眾安全。

《路透》報導，根據佛州大學選舉實驗室數據，華盛頓州已有逾200萬選民參與提前投票，民調顯示民主黨候選人賀錦麗可輕鬆擊敗共和黨候選人川普，但本周稍早發生2起投票箱縱火案，其中一起就在華盛頓州。

州長英斯利（Jay Inslee）1日在網站上公開給該州高級軍官威爾士（Gent Welsh）少將的信件，宣布動員國民警衛隊因應選舉，並在信中說明原因，「基於具體資訊及對2024年大選相關的潛在暴力或其他非法活動的憂慮，我希望確保我們已做好充分準備」，認為這是「保護華盛頓州機構及服務人員的安全與福利所必須的」。

威爾士將決定動員多少國民警衛隊隊員，他們將自4日起維持待命4天，期間將視需求支援當地執法部門及華盛頓州巡警，並於7日午夜過後解除。

華盛頓州與奧勒岡州此前都傳出投票箱遭人縱火，奧勒岡州波特蘭市10月28日發生2起火災，導致3個投票箱被破壞；華盛頓州溫哥華市也有一個投票箱起火，導致數百張選票損壞或被毀，且因燃燒裝置均被裝設在投票箱外部，顯示相關破壞行為是有計劃的，引發聯邦及地方執法機構高度重視與調查，目前尚未鎖定嫌犯身分。

▼ 華盛頓州溫哥華市投票箱遭人縱火，選票受損。（圖／路透）

▲▼ 華盛頓州溫哥華市投票箱遭人縱火，選票受損。（圖／路透）

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