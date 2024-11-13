快訊／11:25東部海域規模4.5地震　7縣市有感「最大震度2級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午11時25分台灣東部海域發生芮氏規模4.5的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東南方38.8公里處，深度66.8公里，屬於淺層地震，有7縣市觀測到震度。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在宜蘭縣武塔、花蓮縣和平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署測報資料，震度2級地區為宜蘭縣、花蓮縣，震度1級地區為桃園市、新北市、南投縣、新竹縣、台中市。

資料來源：氣象署