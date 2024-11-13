桃園屁孩掛註銷車牌！拒檢載女友狂逃　躲釣蝦場摔車被逮

▲周姓男子掛註銷車牌遭警攔查心虛狂逃。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園20歲周姓男子因機車車牌遭吊扣，為規避員警取締，異想天開由朋友處取得已註銷車牌懸掛，見員警攔查心虛狂逃，載著女友沿途蛇行、逆向、闖紅燈拼命逃逸，嚴重影響其他用路人安全，最後因滑倒摔車被員警逮獲，其交通違規事項，員警依法舉發恐面數萬元罰單。

▲▼最後因滑倒被逮，但需面臨多項違規重罰。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所員警張可昇於12日13時許，在桃園區成功路發現一輛機車懸掛舊式號牌，經查該車牌已註銷立即進行攔查，但騎士不願配合載著女友高速逃逸。員警在後尾隨並通報攔截圍捕，該騎士沿途蛇行、逆向、闖多個路口紅燈拼命逃逸，連斑馬線上行人也不禮讓，嚴重影響其他用路人安全，員警顧慮安全與其拉開距離，同時通報其逃逸方向。

中路派出所員警鐘嘉呈協助攔查時，發現該騎士進入三元街某釣蝦場內，前往查看時該騎士不顧員警攔查突然衝出，卻不慎滑倒立即被員警控制。經查該車號牌因違規遭吊扣，騎士周姓男子為規避員警取締，竟意想天開由朋友處取得已註銷車牌懸掛，見員警攔查心虛逃逸，其交通違規事項，員警依法舉發，並勸導他應遵守交通規則以免受罰。