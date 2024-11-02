22歲女寵物店下班「遭運將違規撞死」　父悲：不知怎麼跟阿嬤說

記者邱中岳／台北報導

北市松山區長春路、敦化北路口，在2日上午9時許發生重大車禍，1輛計程車從信義區載客前往北市慶城街，途中在敦化北路左轉長春路，沒有等左轉燈亮直接違規左轉，導致對向直行的女騎士煞車不及撞上被噴飛，送醫搶救後仍宣告不治，女騎士父親聞訊也從宜蘭北上，悲慟見女兒最後一面。

警方調查，當時65歲的王姓運將從信義區載客人要前往北市慶城街，但是開車行經敦化北路，準備在長春路左轉時，違規左轉撞上直行的22歲徐姓女騎士，導致機車騎士彈飛，頭部、胸以及手腳骨折，最後警消將人送往醫院搶救，但仍不治。

▲運將違規左轉撞死22歲女騎士，父親表示，不知道怎麼跟阿嬤說。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現女騎士為宜蘭人，立刻通知家屬從宜蘭北上醫院見女兒最後一面，父親強忍悲傷表示，女兒高中畢業後就北上打工，當天是從內湖的寵物旅館下班後，要返回新北市中和區的租屋處，沒想到竟然遇上死劫。

父親難掩悲傷的表示，女兒過兩天就是生日了，平常很乖巧體貼，北上工作是為了貼補家用，家裡還有一個年幼的弟弟要照顧，且領到薪水都會買禮物送給阿嬤，目前也不敢跟家人說女兒過世的消息，也希望大家要遵守交通規則，不要再有違規事件導致傷亡。

▲22歲女騎士內湖寵物旅館下班要回家途中，卻遭違規左轉運將撞死。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方也對運將進行酒測，儘管酒測值為0，但是因為違規肇事撞死年僅22歲的徐姓女騎士，警方也依照過失致死罪嫌移送法辦。