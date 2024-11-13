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住家藏針孔！變態校長偷拍同居人16歲女兒裸露影像　遭重判9年

▲桃園市鄭姓男子今年4月間在桃園區某停車場見妙齡女子穿著短裙，將手機以襪子包覆後放在停車格欲偷拍，當場被女子識破報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄某國小校長在住處架設針孔，偷拍同居然未成年女兒的裸露影像。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄某國小張姓校長在住家浴室等處裝針孔，偷拍同居女友的16歲女兒長達1年多，直到同居女友的妹妹也搬來住處，才發現天花板通風扇內裝有針孔，立即報警處理。警方到張男任職的學校辦公室搜索，發現電腦主機藏有大量偷拍影片，偵結後提公訴。不料張男起訴續押期間，新任校長還在辦公室插座內發現隨身碟，也滿滿都是張男偷拍的畫面，立即將證物交給檢方。全案經高雄地院審理，依張姓校長犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪等16罪，合併9年徒刑。可上訴。

判決指出，高雄某國小張姓校長從2022年5月到2023年10月間，在自家房間、浴室、客廳等處裝設針孔攝影機，偷拍同居女友16歲女兒的裸露畫面。而後女友的妹妹在今年3月搬來同住，張姓校長見機也想偷拍，他於3月9日時剛在天花板上的通風扇內裝好針孔攝影機和行動電源，隔天女友妹洗澡時就發現針孔，立即將證物取下並報警處理，但警方並未在記憶卡內發現影像，直到同年4月26日持搜索票搜索張姓校長住處和他任職的學校辦公室，才在他電腦主機中找到已被刪除的性影像。

檢方偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪事證明確，在6月偵結將他提起公訴。張姓校長起訴後仍遭續押，離譜的是，繼任張姓校長的新任校長在整理辦公室時，竟然在插座內發現隨身碟，經報警查扣鑑定後，發現隨身碟內都是張姓校長偷拍的畫面，警方也將相關物證交給檢方。

偵訊時女友證稱，她曾趁張姓校長睡覺時看他手機，發現裡面有女兒在廁所裸身跳舞的影片，質問張姓校長後，他卻說「我又不是什麼變態」，只是在防她帶別的男人回家，意思是沒在拍她女兒。張姓校長也在審理時辯稱，他只是要看女友有沒有帶其他男人回家，並沒有要偷窺。

不過法官認為，女友一切經濟仰賴張姓校長，張又有國小校長的身分權勢，兩人地位顯然不平等，女友也無法制止張男或聲張這件事，而張男大費周章的刪除沒有人在浴室的影像，再將有女友女兒的性影像存放隨身碟內收藏，顯然不只是為了監看女友，認張姓校長犯行事證明確，且未獲被害人原諒，依犯14個以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、1個無故攝錄他人性影像罪、1個無故攝錄他人性影像未遂罪，合併處9年徒刑。可上訴。

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