甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

▲甲仙龍雲山代天三安宮無人機演出。（圖／廟方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

日前，高雄市甲仙龍雲山代天三安宮舉行的甲辰三朝圓醮活動，創下甲仙史上最盛大的宗教慶典紀錄，吸引超過3000名信眾踴躍參與，為小鎮注入活力。人潮的湧入，也帶來了商機，使得甲仙街頭熱鬧非凡，如同不夜城一般。

三安宮的法師長深感欣慰，他身為甲仙人，見證了此次活動的成功舉辦。他提及，自從八八風災後的16年，甲仙經歷了復甦與成長的過程，從未有過這樣的盛況。他感謝主辦方的精心策劃，不僅讓小鎮重現生機，還讓居民與遊客在夜晚欣賞到科技與藝術的交融。

▲甲仙龍雲山代天三安宮擠進超過三千人 。（圖／廟會人員提供）

▲甲仙龍雲山代天三安宮廟會活動。（圖／廟會人員提供）

活動當晚，數百架無人機編隊在夜空中綻放光芒，以甲仙特產和在地特色為主題，打造出一場視覺盛宴。緊隨其後，煙火在夜空中燃放，點亮了山城的夜景，贏得觀眾的熱烈掌聲。法師長認為，這樣的視覺效果不僅提升了活動的氛圍，也讓甲仙的文化以新的方式呈現。

在活動期間，甲仙的居民家家戶戶都設立祭神的案桌，並樂於參與陣頭活動，街頭巷尾充滿歡樂氣氛。當地的里長阿伯還向外地的訪客分享甲仙的歷史故事，談及無名英雄、獨角仙、山羌以及老鷹等豐富的生態，希望甲仙不僅被視為偏遠的山村，而能成為一個充滿深厚文化與自然資源的寶地。

▲甲仙龍雲山代天三安宮無人機表演。（圖／廟會人員提供）

▲甲仙龍雲山代天三安宮廟會活動。（圖／廟會人員提供）

活動結束後，主辦方立即進行清理，迅速恢復街道的整潔，展現了優秀的組織與管理能力。雖然甲仙不夜城的熱鬧已經落幕，但留下的美好記憶與社區的凝聚力，將持續推動甲仙的發展。同時呼籲邀請更多的旅客前來甲仙，探索這片深山中的自然美景與人文風情，體驗甲仙的獨特魅力，並感受當地居民的熱情好客。