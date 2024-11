▲特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統當選人川普12日宣布,將任命特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導新設的「政府效率部」(Department of government efficiency, DOGE)。

▲曾參與美國總統大選共和黨初選的39歲企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。(圖/路透)

根據CNN報導,川普在聲明中表示,「這兩位優秀的美國人將為我的政府開闢道路,解構官僚體制、大幅減少不必要的法規、削減浪費的支出,並重整聯邦機構。」

馬斯克則說,「這會在系統中引起強烈震撼,特別是對那些涉及政府浪費的人,而這樣的人可不少呢!」拉馬斯瓦米也表示,「我們可不會手軟。」

We will not go gently, @elonmusk. ???????? https://t.co/sbVka2vTiW