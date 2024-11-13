川普宣布新內閣！　他曾提議「每個台灣家庭發一把AR-15步槍」

Here’s how we protect Taiwan without going to war with China: open a branch of the @NRA in Taiwan, put an AR-15 in the hands of every family, and train them how to use it. That’ll give Xi Jinping a taste of American exceptionalism. pic.twitter.com/FQn58GrucX — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) April 15, 2023

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統當選人川普今天宣布，提名特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和曾主張「讓每個台灣家庭配槍」的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新設的「政府效率部門」。

川普在聲明中指出，「這兩位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構，這些對『拯救美國』（Save America）運動來說至關重要」。

川普聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。

值得注意的是，拉馬斯瓦米去年在參與共和黨初選時，曾就台灣議題提出爭議性言論。他提議在台灣設立美國步槍協會（NRA）分部，並讓每個台灣家庭都擁有一把AR-15步槍，以自我防衛。

▲拉馬斯瓦米過去曾語出驚人，要發步槍給全台灣。（圖／路透社）

拉馬斯瓦米更進一步明確指出，提供的槍枝種類是美軍廣泛使用的「Armalite Rifle Model 15（AR-15）步槍」。此外，他還強調，若台灣民眾擁有槍枝，還需要進行相應的訓練，以確保他們知道如何使用槍枝。