別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣



▲現在全臺7-ELEVEN，竟然吃得到由日本知名巧克力專門店KEN'S CAFE TOKYO氏家 健治主廚監製的「巧克力杯子蛋糕」！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

由日本知名巧克力專門店KEN'S CAFE TOKYO氏家 健治主廚監製的「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」正式登場！這款新品選用法國進口70%巧克力，帶來醇厚迷人的巧克力香氣，搭配滑順巧克力漿，使蛋糕體蓬鬆柔軟，每一口都能感受濃郁可可風味與柔綿質地的美妙結合。從11月13日起，全臺7-ELEVEN正式上架，巧克力控絕不能錯過這場味蕾盛宴！

連日本人都很難想吃就吃

認識東京最火巧克力品牌KEN'S CAFE TOKYO

無論你是日本控或巧克力控，都要了解KEN'S CAFE TOKYO在甜點界的經典不敗地位！這間由氏家健治主廚一手打造的日本巧克力專門店，2014~2021年獲日本權威美食評分網站選拔為全國人氣巧克力店排名第一的殊榮，2017～2023年連續被選為「甜點百名店」，更是50個國家以上駐日大使御用的巧克力蛋糕，可以想見店內甜點出爐後的秒殺搶手程度，而且有時就算排隊還吃不到，就連在地日本人都要預約，通常只在日本停留短短幾天的旅客，經常是抱著期待去但又殘念而歸。

▲KEN'S CAFE TOKYO主廚氏家健治（右）與統一企業烘焙群糕點師傅游東運（右）攜手宣布此次「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」的合作！（圖／記者湯興漢攝）

這次，暫時沒有出國計畫的甜點控，終於可以一圓夢想吃到KEN'S CAFE TOKYO監製的「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」，而且樓下巷口就買得到，就是和KEN'S CAFE TOKYO超近、超夢幻的距離！

首度「台日合作」展現絕佳默契

反覆溝通＋調整食材&口感，成就烘焙美食界的跨國盛事！

此次統一蛋糕屋與KEN'S CAFE TOKYO的監製合作，無疑是一場別具意義的烘焙美食界跨國盛事。據了解，為了確保「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」以及KEN'S CAFE TOKYO的高標準能在臺呈現，氏家主廚與統一蛋糕屋的研發團隊進行了多次溝通，反覆調整食材與口感，力求讓巧克力控粉絲吃進嘴裡的每一口，都能感受到「正宗KEN'S CAFE TOKYO」監製的細膩滋味及綿密口感。

▲統一蛋糕屋的療癒新品「巧克力杯子蛋糕」現已在全臺7-ELEVEN上架。（圖／記者湯興漢攝）

同時，氏家主廚也依據自己過去細膩打造各式巧克力甜點的經驗，為此次的「巧克力杯子蛋糕」選用法國進口70%巧克力，濃郁卻又不膩巧克力搭配綿密蛋糕體，光細聞就能感覺到細膩富層次的巧克力香，輕咬一口，濕潤不乾的蛋糕旋即在嘴裡化開，萬萬想像不到的味蕾體驗，讓巧克力控都直呼不可思議，「這真的是在超商買得到的杯子蛋糕嗎？也太幸福了吧！」

▲選用法國進口70%巧克力打造的統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，濃郁不膩、綿密濕潤，讓甜點控直呼「太幸福了」！（圖／記者周宸亘攝）

不用出發去日本

也能享受專屬於秋冬的甜點療癒

秋冬腳步悄然來臨，微冷的天氣讓人愈加渴望甜點的溫柔撫慰，此次匠心之作「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」，濃郁巧克力香氣和細膩的蛋糕質地在微涼的夜裡品嚐起來，正是這個季節最合適的療癒選擇！

現在，不用羨慕手腳快、搶先買到的朋友，因為現在全臺巷口的7-ELEVEN都備好這款甜蜜「現貨」，隨時隨地滿足大家秋冬想吃甜點的心。帶著這款「巧克力杯子蛋糕」返回溫暖的家或者去敲敲朋友家的門，一起共享這場專屬於秋冬的甜點儀式，不用旅行到日本，也能為日常注入優雅精緻的甜蜜與暖意。

▼統一蛋糕屋攜手知名日本巧克力品牌KEN'S CAFE TOKYO，24小時隨時隨地滿足大家秋冬想吃甜點的心。（圖／記者湯興漢攝）

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