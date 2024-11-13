　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣

▲▼秋冬,甜點,療癒,KEN’S CAFE TOKYO,日本,東京,7-11,巧克力控,氏家健治,巧克力杯子蛋糕。（圖／記者周宸亘攝）
▲現在全臺7-ELEVEN，竟然吃得到由日本知名巧克力專門店KEN'S CAFE TOKYO氏家 健治主廚監製的「巧克力杯子蛋糕」！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

由日本知名巧克力專門店KEN'S CAFE TOKYO氏家 健治主廚監製的「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」正式登場！這款新品選用法國進口70%巧克力，帶來醇厚迷人的巧克力香氣，搭配滑順巧克力漿，使蛋糕體蓬鬆柔軟，每一口都能感受濃郁可可風味與柔綿質地的美妙結合。從11月13日起，全臺7-ELEVEN正式上架，巧克力控絕不能錯過這場味蕾盛宴！

連日本人都很難想吃就吃
認識東京最火巧克力品牌KEN'S CAFE TOKYO
無論你是日本控或巧克力控，都要了解KEN'S CAFE TOKYO在甜點界的經典不敗地位！這間由氏家健治主廚一手打造的日本巧克力專門店，2014~2021年獲日本權威美食評分網站選拔為全國人氣巧克力店排名第一的殊榮，2017～2023年連續被選為「甜點百名店」，更是50個國家以上駐日大使御用的巧克力蛋糕，可以想見店內甜點出爐後的秒殺搶手程度，而且有時就算排隊還吃不到，就連在地日本人都要預約，通常只在日本停留短短幾天的旅客，經常是抱著期待去但又殘念而歸。

▲▼統一巧克力杯子蛋糕新品上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲KEN'S CAFE TOKYO主廚氏家健治（右）與統一企業烘焙群糕點師傅游東運（右）攜手宣布此次「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」的合作！（圖／記者湯興漢攝）

這次，暫時沒有出國計畫的甜點控，終於可以一圓夢想吃到KEN'S CAFE TOKYO監製的「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」，而且樓下巷口就買得到，就是和KEN'S CAFE TOKYO超近、超夢幻的距離！

首度「台日合作」展現絕佳默契
反覆溝通＋調整食材&口感，成就烘焙美食界的跨國盛事！
此次統一蛋糕屋與KEN'S CAFE TOKYO的監製合作，無疑是一場別具意義的烘焙美食界跨國盛事。據了解，為了確保「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」以及KEN'S CAFE TOKYO的高標準能在臺呈現，氏家主廚與統一蛋糕屋的研發團隊進行了多次溝通，反覆調整食材與口感，力求讓巧克力控粉絲吃進嘴裡的每一口，都能感受到「正宗KEN'S CAFE TOKYO」監製的細膩滋味及綿密口感。

▲▼統一巧克力杯子蛋糕新品上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲統一蛋糕屋的療癒新品「巧克力杯子蛋糕」現已在全臺7-ELEVEN上架。（圖／記者湯興漢攝）

同時，氏家主廚也依據自己過去細膩打造各式巧克力甜點的經驗，為此次的「巧克力杯子蛋糕」選用法國進口70%巧克力，濃郁卻又不膩巧克力搭配綿密蛋糕體，光細聞就能感覺到細膩富層次的巧克力香，輕咬一口，濕潤不乾的蛋糕旋即在嘴裡化開，萬萬想像不到的味蕾體驗，讓巧克力控都直呼不可思議，「這真的是在超商買得到的杯子蛋糕嗎？也太幸福了吧！」

▲▼秋冬,甜點,療癒,KEN’S CAFE TOKYO,日本,東京,7-11,巧克力控,氏家健治,巧克力杯子蛋糕。（圖／記者周宸亘攝）

▲選用法國進口70%巧克力打造的統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，濃郁不膩、綿密濕潤，讓甜點控直呼「太幸福了」！（圖／記者周宸亘攝）

不用出發去日本
也能享受專屬於秋冬的甜點療癒
秋冬腳步悄然來臨，微冷的天氣讓人愈加渴望甜點的溫柔撫慰，此次匠心之作「統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕」，濃郁巧克力香氣和細膩的蛋糕質地在微涼的夜裡品嚐起來，正是這個季節最合適的療癒選擇！

現在，不用羨慕手腳快、搶先買到的朋友，因為現在全臺巷口的7-ELEVEN都備好這款甜蜜「現貨」，隨時隨地滿足大家秋冬想吃甜點的心。帶著這款「巧克力杯子蛋糕」返回溫暖的家或者去敲敲朋友家的門，一起共享這場專屬於秋冬的甜點儀式，不用旅行到日本，也能為日常注入優雅精緻的甜蜜與暖意。

▼統一蛋糕屋攜手知名日本巧克力品牌KEN'S CAFE TOKYO，24小時隨時隨地滿足大家秋冬想吃甜點的心。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼統一巧克力杯子蛋糕新品上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

《廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主》

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】小七蛋糕必買清單　網狂推「蜜雪甜心蛋糕」超驚豔！

世界棒球12強賽開打！肯德基「應援優惠」出爐　點心飲料買1送1

別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣

超商咖啡買2送2、零食買1送1　應援中華隊優惠一次收

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

世界棒球12強賽開打！肯德基「應援優惠」出爐　點心飲料買1送1

別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣

超商咖啡買2送2、零食買1送1　應援中華隊優惠一次收

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

陽明獲聯合太平洋鐵路「永續發展合作夥伴獎」　彰顯永續作為

快訊／人員與抽油設備都已吊掛上「鈺洲啟航輪」　估未來三天可抽油

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

消費熱門新聞

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

麥當勞開賣楓糖鬆餅堡排爆了！

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚口味跟日本一樣

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」13日登台

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

挺中華隊！必勝客紅不讓肉圓比薩只賣2周

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

10大速食店雙11優惠懶人包！

麥當勞最新10大優惠券一次看

更多熱門

相關新聞

日本北海道富良野物產首發登台

日本北海道富良野物產首發登台

台南市於2024年8月與日本北海道富良野市締盟，近期富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，並首度在台展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產。.

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

嘉藥USR團隊前進日本深化台日社區創生合作

嘉藥USR團隊前進日本深化台日社區創生合作

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

關鍵字：

秋冬甜點療癒KEN’S CAFE TOKYO日本東京7-11巧克力控氏家健治巧克力杯子蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面