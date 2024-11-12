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逆境中重生轉型中創新　何飛鵬演講帶給企業突破的啟示與作為

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球化、數位化的浪潮以及少子化的挑戰，台灣補教產業正處於一個歷史性的轉折點，在這樣的逆境中，企業該如何突破困境，實現轉型與重生？台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次演講主講「逆境、轉型、創新、重生～企業突破困境之道」，著重於探討企業在面對各種的「外部壓力與市場挑戰」時，如何透過創新與轉型實現重生，何飛鵬社長多年來的實戰經驗證明，即使面對困境，只要掌握對的策略與心態，企業仍能抓住契機，實現轉型，並能在激烈競爭中脫穎而出。

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨著台灣補教市場的競爭加劇，少子化導致學生來源減少，數位化教學模式的快速崛起，傳統的補教產業正在面臨前所未有的挑戰～針對這些問題，何飛鵬社長將分享他在出版與媒體業中，如何帶領城邦集團完成數位化轉型，並通過創新來突破企業困境的成功案例。

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

何飛鵬社長的經驗顯示，在任何行業面對逆境時都應保持創新的動力～而對於補教產業而言，少子化和數位化帶來的不僅是挑戰更是契機，如何利用數位工具提升教學效能，並將線上線下混合的教學模式推向市場，將成為補教業者重生的關鍵～何飛鵬社長將分享他在城邦集團推動數位轉型的過程中，如何透過數位平台和創新技術，重新定義出版業的未來，並幫助企業實現持續成長～他的經驗將為補教產業提供一條從傳統實體教學轉型至數位化和創新化的新路徑。

▲台南市補習教育事業協會，誠邀城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長，於12日上午在「太子文旅」舉行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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