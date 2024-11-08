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台灣Panasonic、台灣中油推動2024淨零轉型　永續台灣論壇登場

▲「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦，在台北三創生活園區共同探討淨零轉型，積極配合政府能源轉型政策，推動智慧綠能革新行動。

本屆「2024淨零轉型．永續台灣論壇」邀請來自各領域的來賓與專家共同研討目前所面對的淨零轉型路徑與策略議題。環境部彭啓明部長表示，台灣與國際接軌，應對全球氣候變遷，提出「2050淨零排放」，從低碳到零碳，邁向2050淨零轉型的急迫性，綠色轉型、永續未來將是必然掌握的趨勢。感謝台灣中油和台灣Panasonic 集團共同舉辦 「2024淨零轉型．永續台灣論壇」，邀請國內優秀專家學者進行專題演講，同時Panasonic集團與台灣中油兩大企業公司共同討論減碳與經濟成長，永續台灣發展現況與未來趨勢，不僅成為企業競爭力的指標，更攸關台灣轉型新契機，期盼引領台灣企業邁向創新淨零未來、提升社會福祉、促進資源永續循環的力量。

本屆論壇主題一為「淨零轉型背景下的投資思維」，邀請行政院國家發展基金管理會汪庭安執行秘書分享，配合國家產業發展策略，投資於相關企業及相關計畫，繼而投入相關資金運用，以四大政策、兩大基礎、十二大戰略淨零之軌跡與行動路徑，帶動企業淨零轉型，共創淨零新世代。

▲「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

論壇主題二為「AI與淨零轉型」，邀請資訊工業策進會軟體技術研究院蒙以亨院長分享，在科技快速發展的時代，以軟體技術引領創新，因應國際減碳趨勢，各廠著手進行低碳廠務策略，數據資料收集與即時用電監控成當務之急，軟硬整合解決方案，建置全廠工業4.0標準通訊協定，建立高速、穩定、容易部署的基礎建設，用最適化技術構建宏觀生態系，助力產業在數位轉型的浪潮中取得成功。

論壇主題三為「淨零建築的路徑與策略」，邀請國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系李魁鵬主任分享，以建築能效標示與家電能效標示的比較，涵蓋與建築外殼節能法規、綠建築日常節能指標對建築能效的規範能力，能源透過AI運轉優化演算，清晰永續能源的路徑。

▲「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

論壇主題四為「淨零冷鏈物流冷能AI應用」，邀請前台北市冷凍空調技師公會前理事長暨綠豐興業股份有限公司許祐峰總經理分享，公司致力於設計具有保持穩定溫濕度功能之冷凍設備，提供客製化工程系統來滿足客戶對於特定溫濕度的需求，從節能、蓄能到創能，提供一站式能源解決方案，服務同時還能以最節能的方式實現這樣的目標。

論壇主題五為「新竹光明充電站打造轉型新未來」，邀請台灣中油(股)公司油品行銷事業部多角化經營發展室陳正龍主任分享，依照政府布建電動車充電槍規劃，預估未來2050淨零轉型戰略七「運具電動化及無碳化」，將藉由各項運具數量提升及環境改善配套計畫的實施，打造友善電動車輛使用環境，促進電動車輛普及，同時兼顧環境永續、產業發展與能源轉型。

綜合座談則邀請社團法人亞太ESG行動聯盟戴謙理事長擔任主持人，Panasonic集團台灣松下電器黃政成總經理、台灣中油羅博童副總經理皆一同分享現階段努力守護台灣這片土地，並承諾貢獻企業一己之力，致力於減少二氧化碳排放量，不只邁向RE100綠色工廠，更一步步堅定地朝淨零碳排穩步前進，藉由減少環境負載，讓永續未來式變成現在進行式。

▲「2024淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理能源論壇，8日雙方再度合作辦理，並由崑山科技大學承辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，很榮幸承辦本屆「2024淨零轉型．永續台灣論壇」，透過強化產官學以及在地連結，使學校逐步接軌國際，2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，響應並實踐永續願景。論壇結束後，由台灣松下Panasonic、台灣中油將共同主辦「第九屆2024綠色生活創意設計大賽」也將陸續展開活動，本活動延續前八屆綠色生活創意設計大賽精神，讓創造美好生活的核心精神從校園、城市開始深耕，激發學子們對「淨零碳排與智慧低碳生活」創意的新火花，啟發社會大眾對於智慧綠能的重要性和應用價值，共同為台灣的未來創造更多的永續價值。

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