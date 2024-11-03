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全台8家國軍英雄館「下月起陸續熄燈」！軍友社證實：朝2方向轉型

▲高雄國軍英雄館。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台8家國軍英雄館傳出將暫停住宿服務。圖為高雄國軍英雄館。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「國軍英雄館」過去主要提供給國軍弟兄住宿，除了房價便宜，地點也多位在交通便利之處，對外開放後成為不少民眾的住宿首選。不過，有消息指出，全台8家國軍英雄館因無法取得旅館業執照，將在下個月起陸續暫停住宿服務，令不少老顧客大感不捨。

根據觀光署的落日條款規定，所有的民宿都必須申請旅館業登記，否則將無法繼續營業，而國軍英雄館由於是由軍友社經營，並不是公司，因此無法登記旅館業。另外，在10年的緩衝期內，國軍英雄館由於受限於都市計畫、土地面積、所有權等因素，仍未能向地方主管機關申請旅館業登記，因此最終只能選擇歇業。

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國軍英雄館 早餐、軍人房、午餐-（圖／資料照）

根據中央社報導，軍友社證實，未來將會朝向健康休閒、餐飲服務的方向進行轉型，以期能夠繼續為官兵、軍榮眷及各界貴賓提供服務。而台北國軍英雄館的餐飲服務將不受這次的影響，並將繼續對外營業。

事實上，國軍英雄館提供的便宜早餐和住宿服務一直深受許多老顧客喜愛，其中台北國軍英雄館鄰近西門町商圈，地點相當便利，一份清炒花椰菜配上荷包蛋和一碗熱粥，只要150元就能吃到飽，雙人房一晚更只要2000元，除了是不少老兵和老一輩台北人最愛的早餐選擇，也是許多遊客的首選。

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