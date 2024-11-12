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生態導覽、在地美食對「蛙」來！　永康三民社區打造都市綠洲

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導永康轄區內的「三民社區發展協會」，成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導永康轄區內的「三民社區發展協會」，成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台有將近7000個社區發展協會，因應各個社區各有特色的風土人情與就業需求，勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」積極協助轄區內部亮點產業，並開發就業機會，協助民眾在社區內部在地就業。

而在永康轄區內的「三民社區發展協會」，於今年起首次加入多元培力方案，即成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位，也進用多名失業民眾，協助其重新培育工作技能。

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導永康轄區內的「三民社區發展協會」，成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在人聲鼎沸的永康都會中心周邊，靠近鹽水溪的小聚落成為一個饒富特色的區域，這個舊稱「三崁店」的社區，如今是永康三民社區的所在地。在三民社區的周邊是茂盛的天然林，在林中更有三崁店糖廠與神社遺址，彰顯出濃厚的文史色彩。在三民社區發展協會社區關懷據點主任黃鈴池的分享下，揭露了三民社區更不為人知的另一面，是這個得天獨厚的小社區，竟然是台灣第二級保育類生物「諸羅樹蛙」在台灣最南端的棲息地。黃鈴池表示，在以往傳統的生物研究中，普遍認為諸羅樹蛙最南端的棲息地是在台南的麻豆區，但隨著他與社區民眾長期在社區深耕，探尋自然環境後，竟然在原本是三崁店糖廠的密林中發現了諸羅樹蛙的蹤跡，這個驚奇的發現，讓他們決定將三民社區這個小聚落打造為一個「都市綠洲」，提供繁忙的都會生活中一個喘息與貼近自然的空間。


「希望我們是個能讓環境與產品共同發育成長的社區」，三民社區發展協會的多元方案專案經理許秋蘭說，與一般的社區發展不同的是，三民社區期待自己成為一個有機發展的社區，在研究產品與包裝的過程中，他們不希望是由少數人決定產品的方式，而是不斷在社區內部探詢在地居民與耆老的意見，納入特色作物與考量市場回饋後，目前三民社區已經研製出成熟的產品鏈，包含將社區自製的高麗菜乾入菜的包子，一推出即廣受好評，甚至有遠道而來的民眾專程訂購，除此之外，三民社區也有饅頭、青蛙下蛋、風味餐等美食，都是將在地特色與食材創意發揮的佳餚。

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導永康轄區內的「三民社區發展協會」，成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了美食之外，三民社區也將「諸羅樹蛙」為主的意象融入社區產品中，打造手工包包、手機包、餐具包、杯墊等特色產品，希望藉由特殊保育生物的象徵，凝聚整個社區的共識。三民里陳和志里長也特別表示，三民社區雖然因應部分人口外流的問題，但對於在地的自然環境很有信心，相信可以在生態意識逐漸抬頭的今天吸引民眾專程到社區體驗。而三民社區發展協會也表示，感謝勞動部多元就業開發方案的協助，補充了社區在發展過程中最為缺乏的勞動力資源，讓民眾能持續投入一起發展成長。而從今年開始，三民社區也規劃了生態導覽體驗活動，讓民眾在諸羅樹蛙的繁殖季節時深入其棲息地近距離觀察珍貴的保育類動物，並由專業人員隨同講解，參加完體驗過的民眾都連連稱奇，表示機會難得，活動內容豐富有趣。

永康就業中心李奇玫主任表示，為了鼓勵民間團體與政府部門合作，永康中心持續受理「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，透過進用失業民眾，培植地方特色產業，導入諮詢輔導資源，扶持地方產業永續發展。永康中心在113年度共核定補助民間團體8家（含培力就業計畫），提供41個在地就業機會。「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」將於每年的7月底前持續受理單位申請，如欲瞭解計畫申請資訊，可洽詢永康就業中心06-2038560，將有專人為您服務。

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導永康轄區內的「三民社區發展協會」，成為轄區首個將生態保育結合產品發展的單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外永康就業中心11月份共辦理三場徵才活動，第一場11月13日(五) 14-16時於南科管理局1F演藝廳辦理，共有台灣穗高科技、前瞻能源科技、聯亞科技…等6家廠商參加提供約400個職缺，第二場11月15日（五）9:30～11:30時於永康復國里活動中心辦理，參加廠商有私立安安居家長照機構、召欣鐵工廠、民澤科技、鴻濱科科…等6家廠商提供近百職缺，第三場第11月29日（五）13:30-15:30於永康就業中心辦理當日並有視障按摩體驗及多元好物市集，歡迎民眾踴躍參加。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)

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