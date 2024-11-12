阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」挨轟！　苦苓：嫌貴是窮酸的表現

▲台南美食名店「阿堂鹹粥」近年來因不斷調漲售價惹議。（圖／擷取自Google Maps）

圖、文／CTWANT

台南美食名店「阿堂鹹粥」近年來不斷調漲售價，又改變點餐方式，遭質疑是變相漲價。日前有一名網友透露，近日他與老闆娘閒聊時，對方無奈表示，經營鹹粥店只是為了傳承好味道，賣虱目魚幾乎是零利潤「賣一片虧一片」。貼文一出後，引起兩派網友論戰，知名作家苦苓也在臉書分享個人看法，「吃不起就不要吃，幹嘛嫌人家貴？」

一名網友在PTT發文表示，阿堂鹹粥老闆娘告訴他，從菜市場進貨的一片虱目魚價格為120元、130元，但店內只賣120元，相當於賣一片虧一片，讓原PO忍不住驚呼，「原來鹹粥賣一片魚，幾乎是虧本在賣！她們經營鹹粥，就是為了傳承鹹粥的好味道而已，根本不是為了賺錢！」

貼文一出後，有人誇讚阿堂鹹粥是真材實料，也有人覺得賠本的生意沒人會做，引起兩派網友論戰，「他還要煮還要付員工薪水，只給零售價本來就不好賺」、「阿堂就是職人精神，所以在地風評很好」、「這樣沒賺，那其他賣虱目魚的都在做功德？」、「做生意哪可能去市場買零售。」

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知名作家苦苓常在臉書上對時事發表評論，對於阿堂鹹粥調漲售價，他表示「吃得起就吃，不會嫌貴；吃不起就不要吃，幹嘛嫌人家貴？」還說自己從來不會嫌和牛、龍蝦、魚子醬等高級食材貴，他認為「『嫌貴』是窮酸的表現，別自以為正義之士。」

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