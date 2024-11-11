雙11吃貨必看！剝椒味噌小卷下殺1元　下單再搶超取美食送完為止

▲雙11人氣美食限時5折。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天雙11購物節，各大電商平台祭出折扣、免運等超殺優惠，消費者能以超低價格入手3C家電及日用品，幫荷包省下不少，吃貨們也能趁此機會享受難得的美食優惠，例如錯過可惜的胡媽媽灶腳剝椒味噌小卷限量超殺1元，香帥蛋糕也有買1送1；另外，下單後搶登記活動，就送麥當勞、COLD STONE、頂呱呱或超取美食，買到快樂也吃到美味。

雙11搶超值美食，東森購物網集結零食、飲料等眾多美味夯品下殺，從限定組合到箱購特惠，應有盡有，其中「胡媽媽灶腳剝椒味噌小卷」獨家破盤只要1元，僅限一檔，限量必搶，熱銷的盛香珍無調味綜合果量販盒2盒、Q-Life享活雪銀耳露2箱也特賣1,111元，Olitalia奧利塔橄欖油禮盒組則是買一送一，美食指定品囤貨最划算，另外也推薦鎖定人氣餐券，麥當勞「大麥克+薯條(大)+冰蜂蜜奶茶」限時下殺79折，肯德基、摩斯漢堡、王品集團、CoCo都可等餐券66折起，即買即用。

▲胡媽媽灶腳剝椒味噌小卷雙11限定下殺只要1元。（圖／翻攝自東森購物網）

樂天市場高人氣美食也有超殺折扣，持續炒熱雙11買氣，例如11/11當天香帥蛋糕精緻小長芋2入組下殺399元免運送到家，還有雙芋泥推筒禮盒買1送1等優惠。隨著氣溫轉涼，正值讓人食慾大開的秋冬，站上美食名店祭出5折等多重優惠，低卡美味的每日優果罐裝活力綜合堅果組，雙11領券後只要788元，等於半價就能入手；有魚生鮮的龍膽石斑魚厚切片下殺299元、日本熟干貝699元；海濤客一口烏魚子雙11特別推出1+1限定組合；阿雪真甕雞則是推出黃金悶燻冰鎮手撕雞超值組，特價999元免運。消費者可把握最後一波超殺搶購。

▲此次雙11，momo聯手麥當勞、COLD STONE、頂呱呱，祭出萬份當日限定美食「滿額登記好禮五選一」。（圖／momo提供）

雙11大買特買的同時，不能錯過免費吃美食的機會。11/11當日於蝦皮購物不限金額下單並登記，即可抽愛買美濃白玉蘿蔔1條，共3千名，另外選擇7-11或全家超商取貨，可獲得溏心蛋洋芋或優格鮪魚沙拉，不過數量有限，各1.1萬份。momo購物網也有送限定美食好康，累積消費滿1,111元，並在11/15 20:00登記好禮五選一，可任選麥當勞玉米湯(小)、酷聖石雙球冰淇淋、全家minimore法式千層蛋糕、頂呱呱甜甜包或頂呱呱地瓜薯條。

另外，四大超商助陣雙11物流優惠，除了滿額免運費，還享有多項超取美食，東森購物網有7-ELEVEN取件送中杯熱美式；momo提供全家uno pasta(89元系列任選，共5種口味)、7-ELEVEN CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中杯)、萊爾富大杯熱美式與OK超商50元現金抵用券等；淘寶則是7-ELEVEN CITY CAFE 大杯熱拿鐵、全家霜淇淋、萊爾富大杯美式咖啡(熱)；博客來送7-ELEVEN CITY CAFE中杯熱美式一杯。由於各平台提供的超取美食好康內容及活動規則皆有所不同，下單前可多留意之外，送出的數量也有限，要搶要快。