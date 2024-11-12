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珠海35死慘案！習近平親自指示：性質極其惡劣 依法嚴懲兇手

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／北京報導

廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，截至目前，已造成35人死亡、43人重傷。稍早大陸官媒發出快訊，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，該起事件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。大陸警方也曝光嫌犯身份，初步調查因離婚心生不滿，做出無法挽回錯事。

珠海公安局香洲分局最新發布的通報指出，2024年11月11日19時48分許，珠海發生一起駕車衝撞市民重大惡性案件。12日，珠海市公安局發佈警情通報，案件致35人死亡，43人受傷。

根據警方通報，該名62歲樊某駕駛小型越野車闖闡強行進入市體育中心，衝撞在體育館運動的市民。警方控制樊某後，發現在車上持刀輕生，立即將其制止並送往醫院救治。

據了解，樊某頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。初步查明，案件系樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發，案件進一步調查中。

目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行。

▲中共中央總書記習近平赴中央黨校專題研討班談話。（圖／翻攝央視）

▲珠海重大車禍事件，中共中央總書記習近平親自指示，「依法嚴懲兇手。」（圖／翻攝央視）

稍早《央視》報導，習近平親自指示，「要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，要依法嚴懲兇手。」各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

報導也指出，中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲兇手。要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

報導稱，根據習近平重要指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷員救治、案件偵辦、社會面防控等工作。

報導強調，目前，各項工作正在進行中。盡快查明案情並依法嚴懲兇手。要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

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